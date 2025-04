i Autor: Shutterstock (2)

Kredyty

Wszyscy czekają na obniżki stóp, a WIBOR spada już teraz! Raty kredytów niższe nawet o 700 zł

Zaczyna pojawiać się coraz więcej głosów, że już w maju, lub w czerwcu dojdzie do obniżki stóp procentowych. To jednak niejedyne dobre wieści dla kredytobiorców. Rynek zareagował na doniesienia i stawki WIBOR znacznie spadły, poniżej 5,5 proc. Jak wpłynie to na raty kredytów?