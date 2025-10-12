QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów!

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię w epokę, gdy mundur khaki był nieuniknionym rytuałem dorosłości, a każdy mężczyzna wracał z koszar z bagażem wspomnień – od śmiesznych anegdot po gorzkie doświadczenia. Czy pamiętasz te czasy, kiedy służba wojskowa nie była wyborem, ale obowiązkiem, który kształtował całe pokolenie? Sprawdź swoją wiedzę o realiach wojska ludowego!

12 października – zapomniane święto PRL

Pamiętacie te czasy, gdy 12 października był „prawdziwym” Dniem Ludowego Wojska Polskiego? Zamiast świętować zwycięstwo pod Wiedniem czy Bitwę Warszawską, komunistyczna propaganda kazała nam wspominać Lenino – bitwę, która w rzeczywistości była krwawą klęską, ale w oficjalnej narracji stała się „nowym Grunwaldem”. Parady, przysięgi poborowych, apele poległych – wszystko to pod sztandarem sojuszu polsko-sowieckiego. A w tle dudnili Trubadurzy: „Przyjedź, mamo, na przysięgę…”

Służba wojskowa w PRL – dwa lata życia dla państwa

Dla całego pokolenia mężczyzn służba wojskowa w PRL to nie tylko dwa (a w marynarce trzy!) lata życia oddane państwu, ale przede wszystkim galeria absurdów, które dziś brzmią jak scenariusz surrealistycznej komedii. Szorowanie korytarza szczoteczką do zębów? Zamiatanie schodów pod górę? „Fala", czyli nieformalny system, w którym „starsi” znęcali się nad „kotami” (świeżymi rekrutami), była codziennością. A wszystkiemu wtórowała kadra podoficerska i oficerska, z obowiązkowymi połajankami oficera politycznego...

Jak uniknąć wojska? Studia i „lewe” zaświadczenia z WKU

Ci, którzy chcieli uniknąć munduru, stawali na głowie: wydłużali studia do siedmiu, ośmiu lat, kupowali „lewe” zaświadczenia z WKU, by dostać upragnioną kategorię D lub E. Tylko kategoria A oznaczała pewne wcielenie – i dwa lata w koszarach.

Absurdy życia koszarowego – miarki i piosenki o wolności

Były też momenty groteskowe i wzruszające zarazem. Gdy zbliżała się końcówka służby żołnierze odcinali sobie po centymetrze z miarki krawieckiej – jeden centymetr na każdy dzień do końca skoszarowania. 150 centymetrów do wolności! Szyli i wyszywali lub malowali pamiątkowe chusty. Każda jednostka miała swój wzór. Inni nucili pod nosem: „Jeszcze dzień wyjdę stąd, rzucę bagnet, rzucę broń…” – tęsknota za życiem poza koszarami była niemal namacalna.

Quiz PRL o wojsku – tylko dla prawdziwych orłów

Dzisiaj to wszystko brzmi jak anegdoty z innej epoki. Ostatni pobór w Polsce odbył się w 2008 roku, ale wspomnienia pozostały. Dla jednych to trauma, dla drugich – absurdalna szkoła życia, która nauczyła przetrwania w systemie opartym na bezsensownych rozkazach i ideologicznym „praniu mózgu”.

A Ty, pamiętasz służbę zasadniczą z autopsji, czy ze wspomnień ojca i dziadka? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie – tylko dla prawdziwych orłów, którzy pamiętają czasy, gdy 12 października było świętem z przymusowym szacunkiem dla „braterstwa z ZSRR”.

Zaczynamy! I pamiętaj: w razie wątpliwości, zawsze możesz wykonać telefon do ojca lub dziadka...

QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów!

QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów! Pytanie 1 z 15 Kiedy w PRL oficjalnie obchodzono Dzień Wojska Polskiego, upamiętniający bitwę pod Lenino? 15 sierpnia 12 października 9 maja 3 maja Następne pytanie

GALERIA. Historyczne zdjęcia poborowych i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego