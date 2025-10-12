Mediana zarobków ratowników medycznych w lutym 2025 roku wynosiła 7870 zł brutto, jednak minimalna stawka od lipca 2025 r. wzrosła do 7690,82 zł brutto.

Na wysokość pensji ratownika wpływają takie czynniki jak doświadczenie, region zatrudnienia, forma umowy oraz ustalenia płacowe.

Rozpiętość zarobków jest duża: 25% ratowników zarabia poniżej 6210 zł brutto, a 25% najlepiej opłacanych otrzymuje ponad 10120 zł brutto.

Aby zostać ratownikiem medycznym w Polsce, należy ukończyć 3-letnie studia licencjackie, odbyć 6-miesięczną praktykę i zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego.

Zarobki ratowników medycznych w 2025 roku wykazują znaczne zróżnicowanie. Mediana wynagrodzeń brutto w lutym 2025 roku wynosiła około 7870 zł. Jak wynika z danych, na wysokość pensji wpływa wiele czynników. Według danych serwisu wynagrodzenia.pl z lutego 2025 r. mediana wynagrodzeń ratowników medycznych wynosi 7870 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że połowa osób w tym zawodzie zarabia mniej, a połowa więcej. Warto jednak zaznaczyć, że minimalne stawki dla tej grupy zawodowej wzrosły od 1 lipca 2025 roku i wynoszą 7690,82 zł brutto miesięcznie.

Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia ratowników

Na wysokość zarobków ratowników medycznych wpływa kilka kluczowych czynników:

Doświadczenie: Im dłuższy staż pracy, tym zazwyczaj wyższe wynagrodzenie.

Region: Zarobki mogą się różnić w zależności od województwa i miasta.

Forma zatrudnienia: Etat czy kontrakt – każda forma ma swoje plusy i minusy, również w kontekście wynagrodzenia.

Ustalenia płacowe: Pensja może być ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego ustawowo, które wynosi 11 863 zł brutto dla najwyższej grupy zawodowej.

Rozpiętość wynagrodzeń w zawodzie ratownika medycznego jest dość szeroka. Jednocześnie 25 proc. ratowników medycznych otrzymuje pensję poniżej 6210 zł brutto, podczas gdy 25 proc. najlepiej opłacanych może liczyć na wynagrodzenie przekraczające 10 120 zł brutto. Te dane pokazują, że zarobki mogą się znacznie różnić, a na ostateczną kwotę wpływa kombinacja wspomnianych wcześniej czynników.

Praca ratownika medycznego to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Wymaga ogromnego poświęcenia, odporności na stres i umiejętności podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych. Choć praca ratownika medycznego wymaga poświęcenia i odporności na stres, jest to zawód o ogromnym znaczeniu społecznym. Ratownicy medyczni są często pierwszymi osobami, które pojawiają się na miejscu wypadku lub nagłego zachorowania, a ich działania decydują o zdrowiu i życiu pacjentów. Dwa dni w roku dedykowane ich pracy to wyraz uznania, na które bez wątpienia zasługują."

Jak zostać ratownikiem medycznym w Polsce?

Droga do zostania ratownikiem medycznym w Polsce jest jasno określona i wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz przygotowania. Aby zostać ratownikiem medycznym w Polsce, należy ukończyć 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ratownictwo medyczne, odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową i zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). Po studiach absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu i może pracować w systemie ratownictwa medycznego."

Proces ten obejmuje zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania tego zawodu.

