Wtyczka USB udająca, że pracujemy z domu. Nowy hit sprzedaży w Polsce

Vaydeer to urządzenie, które "oszukuje" podczas pracy zdalnej. Jest hitem sprzedażowym w Polsce

Wprowadzenie pracy zdalnej z powodu pandemii COVID-19 okazało się prawdziwą rewolucją i mimo tego, że nie mierzymy się już z obostrzeniami, to wciąż wiele firm pozwala pracować w domu. Przedtem problem z wprowadzeniem podobnych rozwiązań mógł wynikać z braku zaufania do pracowników. A z tym - jak widać - dalej jest problem, bo pracownicy są często kontrolowani w swojej pracy poprzez narzędzia pozwalające sprawdzać pracodawcy, czy faktycznie siedzimy przed komputerem.

Oczywiście, jak w każdym systemie kontroli, w końcu znalazła się luka. Jest nim hit sprzedażowy na Amazonie, wtyczka Vaydeer, która realistycznie oddaje ruchy myszą w trakcie pracy. Co więcej, urządzenie ma kilka różnych wariantów "udawania" ruchów myszą, tak więc możemy dostosować je do naszej pracy. Firma sprzedająca produkt deklaruje również, że urządzenie jest niewykrywalne przez systemy kontroli pracodawców, a komputer rozpoznaje je po prostu jako mysz.

Wciąż brakuje zaufania dla pracujących zdalnie, a popularność Vaydeer to udowadnia

Vaydeer dobrze sprzedaje się w Polsce, w 2023 roku był jednym z bardziej poszukiwanych produktów na Amazonie, oraz numerem jeden sprzedaży w kategorii myszy. Wychodzi na to, że więcej osób kupuje wtyczkę niż myszki do komputera. Co więcej na niemal tysiąc opinii, aż 75 proc. z nich oceniło produkt na 5 gwiazdek.

Co pokazuje fakt popularności tego urządzenia? Że wciąż brakuje zaufania wobec pracowników, lub sami pracownicy robią sobie krzywdę. Powszechność Vaydeer może również utrudnić w niektórych firmach uzyskanie pracy zdalnej, bo jest to ważny sygnał dla pracodawców. Trudno wskazać jednoznacznie winnych, choć badania wskazują na to, że pracujący zdalnie są efektywniejsi. Więc to może pracodawcy powinni dać większy kredyt zaufania swoim pracownikom?

