Wygrał krocie w Lotto. Musi zapłacić gigantyczny podatek

Jaki podatek od wygranej w Lotto

W sobotę 23 marca na “chybił trafił” padła szóstka w Lotto. Zwycięzca wygrał 18 939 913,40 złotych. Kupon nadano w punkcie Lotto przy ul. Jana Pawła II 9 w Kluczborku. Jednak zwycięzca nie otrzyma całej kwoty. Będzie trzeba odprowadzić podatek od wygranej. Ile z tej puli trafi do skarbówki? Od wygranej zostanie pobrany 10-procentowy podatek. Urząd Skarbowy pobierze 1 893 991 złotych. Zatem Totalizator Sportowy o taką wielkość pomniejszy wypłaconą kwotę. Mimo wszystko na konto zwycięzcy trafi i tak spora suma. Losowania Lotto odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Kupony nadaje się elektronicznie lub w stacjonarnych kolekturach.

Totalizator Sportowy to polskie przedsiębiorstwo. Jego głównymi obszarami działalności są gry liczbowe, loterie pieniężne i zakłady wzajemne. Jest organizatorem loterii Lotto. Nadzór właścicielski nad Totalizatorem Sportowym sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Swoją działalność rozpoczęło w 1955 roku. Kiedy to 17 grudnia Uchwałą Prezydium Rządu nr 1010/55 upoważniono Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej do zorganizowania instytucji dla prowadzenia wzajemnych zakładów sportowych – totalizatora. Zysk z prowadzenia zakładów miał być przeznaczany na budowę i remonty obiektów oraz urządzeń sportowych.

