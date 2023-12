Totalizator Sportowy: 5 lat na rynku online

LOTTO jak najbliżej polskich graczy

Środa 5 grudnia 2018 roku była przełomowym dniem dla polskiego rynku gier na pieniądze. Dokładnie wtedy ruszyła sprzedaż online na platformach LOTTO.pl oraz TotalCasino.pl – w jedynym legalnym kasynie internetowym w Polsce. Firma rozpoczęła działalność w kanale interaktywnym, zapewniając sprzedaż internetową zgodną z zasadami Odpowiedzialnej Gry, z naciskiem na weryfikację wieku graczy, oraz przy maksymalnym wsparciu klientów i z zastosowaniem zaawansowanych mechanizmów antyfraudowych.

Kanał online, sukcesywnie rozwijany od 2018 roku, w dużej mierze odpowiada za istotne sukcesy Totalizatora Sportowego na wielu polach. Rozwój produktów Totalizatora Sportowego oznacza coraz wyższy poziom oferty rozrywkowej spółki, ale też rosnące wypłaty wygranych, które generują pozytywne skutki ekonomiczne. Dzięki wygranym wzrasta konsumpcja, a ta przekłada się na wzrost wartości dodanej w gospodarce, wyższe dochody ludności oraz rosnące zatrudnienie.

Przychody ze sprzedaży wzrosły ośmiokrotnie

Wygrane z gier Totalizatora Sportowego nie tylko zmieniają sytuację życiową zwycięzców, lecz także stymulują gospodarkę. Wyniki Totalizatora Sportowego z ostatnich lat przekładają się także na systemowe wsparcie polskiego sportu i kultury, czyniąc ze wszystkich graczy LOTTO mecenasów tych dwóch dziedzin życia społecznego w Polsce.

Dopłaty na sport i kulturę systematycznie wzrastały: z 975 739 945,05 zł w 2018 roku do 1 283 571 457,50 zł w 2022 roku (za 10 miesięcy 2023 roku wyniosły 1 153 907 397,70 zł).

Rosły również wpływy do budżetu państwa: z 2 147 657 969,00 zł w 2018 roku do 3 536 020 618,00 zł w 2022 roku (za 10 miesięcy 2023 roku wyniosły 3 426 598 956,00 zł).

Z perspektywy pięciu lat funkcjonowania kanału internetowego w Totalizatorze Sportowym widoczny jest także rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wzrosły niemal ośmiokrotnie: z 5 081 008 985,55 zł do 39 386 073 739,73 zł, natomiast za 10 miesięcy 2023 roku osiągnęły już poziom 42 479 773 214,12 zł.

– Ostatnie lata Totalizatora Sportowego na rynku online to nie tylko przykład udanego wdrożenia innowacyjnych technologii i nowych, złożonych procesów, lecz także kamień milowy w historii tego niezwykłego przedsiębiorstwa. Udowodniliśmy, że możliwa jest transformacja technologiczna firmy o wieloletnich tradycjach. Z powodzeniem weszliśmy we wszystkie obszary, w których mogliśmy zacząć funkcjonować na mocy nowelizacji Ustawy o grach hazardowych, choć była to niemała odpowiedzialność. Z dumą możemy powiedzieć, że wynieśliśmy ukochane gry Polaków na nowy poziom, a wszystko to zawsze odbywało się z myślą o korzyściach dla społeczeństwa, które generujemy jako lider rynku gier na pieniądze, w myśl naszego hasła: Wygrywamy Razem – powiedział Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

LOTTO online generuje 14 procent całej sprzedaży gier liczbowych i loterii

Ciągły rozwój kanałów internetowych Totalizatora Sportowego nie byłby możliwy bez kolejnych innowacyjnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Od września 2020 roku gracze online mogą dokonywać swojej weryfikacji podczas rejestracji w serwisie LOTTO online lub w Total Casino za pomocą bankowości elektronicznej dzięki usłudze moje ID, bez konieczności przesyłania obrazu dowodu tożsamości.

W utrzymywaniu wysokiego poziomu zaufania graczy do produktów i usług Totalizatora Sportowego niewątpliwie pomaga również staranność, z jaką firma rozwija program Odpowiedzialnej Gry. W ostatnich pięciu latach wszystkie linie biznesowe już dwukrotnie przeszły proces audytu dokonywany przez niezależne organizacje branżowe, otrzymując międzynarodowy certyfikat Responsible Gaming (w 2020 i 2023 roku). Nie bez znaczenia jest również rozwój technologii, na jakich opierają się platformy internetowe Totalizatora Sportowego.

W marcu 2023 roku platforma LOTTO online została przeniesiona do chmury, co jeszcze bardziej usprawniło niezawodność jej funkcjonowania i bezpieczeństwo graczy. Wszystkie te działania przyczyniły się do tego, że obecnie w kanałach interaktywnych zweryfikowano już łącznie ponad 1,8 mln użytkowników.

Wraz z udostępnieniem gier liczbowych i loterii spod szyldu LOTTO w kanale online rozpoczął się ich internetowy sukces, dzięki czemu LOTTO online generuje 14 proc. całej sprzedaży gier liczbowych i loterii. Aktualnie w ofercie online są wszystkie gry dostępne w kolekturach: Lotto, Eurojackpot, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensja, Keno, Szybkie 600 i Kaskada.

W grudniu 2020 roku pojawił się również interaktywny odpowiednik popularnych Zdrapek, czyli Gierki. Obecnie na www.lotto.pl gracze mogą wybierać spośród ponad 50 Gierek. Nowe tytuły są nie tylko kupowane od dostawców zewnętrznych, lecz także rozwijane od podstaw z myślą o polskim kliencie, jak np. pierwsza Gierka typu bespoke, czyli zaprojektowana specjalnie dla polskich graczy – „Piłka w Grze” z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego.

Gracze kupili ponad 153 mln wygrywających kuponów

Dane pokazują, że oferta LOTTO online trafia zwłaszcza do młodszych grup wiekowych. Najczęściej korzystają z niej gracze w przedziale wiekowym 31-40, a następnie 21-30. 80% graczy lotto.pl korzysta z urządzeń mobilnych, a co dziesiąty zakład zawierany jest zdalnie. W podziale na płeć 63% graczy lotto.pl to mężczyźni, a 37% to kobiety. Dzięki grze przez Internet padają wielomilionowe wygrane. Najwięcej warta „szóstka” w Lotto, która padła dla zakładu zawartego online, wynosiła aż 20 349 655,60 zł. Łącznie na www.lotto.pl gracze kupili ponad 153 mln wygrywających kuponów, a w ostatnich pięciu latach w serwisie łącznie wypłacono wygrane na kwotę ponad 1,6 mld zł.

Spektakularnym sukcesem okazało się jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce. Obecnie w Total Casino dostępnych jest ponad 1000 gier, a w listopadzie tego roku kasyno zostało zmigrowane do nowego data center. W kwietniu 2020 roku uruchomiono stoły live, dając graczom możliwość uczestnictwa w grze na żywo przez Internet. Wśród użytkowników Total Casino 60% graczy to mężczyźni, a 40% to kobiety. Z platformy najczęściej korzystają gracze w przedziale wiekowym 25-34, a następnie 35-44 lat. Łącznie w Total Casino rozegrano ponad 39 miliardów spinów.

Warto przy tej okazji dodać, że dzięki oferowaniu polskim klientom legalnej rozrywki kasynowej online Totalizator Sportowy przyczynia się do wspierania walki z szarą strefą. Gracze w naszym kraju mogą korzystać z legalnego i w pełni zaufanego serwisu, w którym wdrożono zaawansowane narzędzia Odpowiedzialnej Gry, wraz z możliwością otrzymania wsparcia ze strony profesjonalnego contact center. Wsparcie walki z szarą strefą poprzez stałe podwyższane standardu oferowanych legalnych usług jest jednym z elementów strategii Totalizatora Sportowego. Według raportu renomowanej firmy doradczej H2 Premium, w 2023 roku obroty Total Casino będą półtorakrotnie większe niż osiągane łącznie przez nielegalnych operatorów kuszących polskich graczy.

Przy okazji świętowania jubileuszu działalności online Totalizatora Sportowego warto wspomnieć także o stałym rozwoju trzonu działalności przedsiębiorstwa, które służy realizacji potrzeb społeczeństwa już od blisko 70 lat. W ciągu ostatnich kilku lat sieć naziemna LOTTO rozwijała się równolegle do kanału online, zgodnie ze strategią omnikanałowości.

Do kolektur trafił nowy produkt

Dzięki zmianom w prawie Totalizator Sportowy mógł utworzyć również sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Do końca 2023 roku w jej ramach będzie funkcjonować blisko 1700 salonów, które łączą dynamiczną rozrywkę z odpowiedzialnym podejściem gwarantowanym przez Totalizator Sportowy. Wzrosła także liczba punktów sprzedaży LOTTO – aktualnie Totalizator Sportowy ma ich już ponad 26 tys. Obok rozwoju kanału online firma ciągle szuka innowacji również w kanale naziemnym.

W 2023 roku do kolektur trafił nowy produkt – loteria terminalowa o nazwie Ekspres Losy: absolutna nowość na europejskim rynku loteryjnym, która szybko zdobyła popularność wśród polskich graczy.

Totalizator Sportowy nie kryje swoich planów na przyszłość. Dotychczasowe udane wdrożenia, takie jak m.in. płatności bezgotówkowe w sieci kolektur LOTTO, wypłata wygranych na kartę czy udostępnienie w kanale online gry Szybkie 600, zaprojektowanej pierwotnie jako gra terminalowa dla kolektur, utwierdziły firmę w przekonaniu, że warto pogłębiać integrację kanałów naziemnego i interaktywnego.

W przyszłości tradycyjna kolektura będzie mogła zaoferować także produkty online. Jako największy dostawca gier na pieniądze na polskim rynku Totalizator Sportowy dąży do tego, by gracze mogli w płynny sposób korzystać ze wszystkich oferowanych przez firmę usług, gwarantując im maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z legalnej rozrywki, a także zapewniając im dodatkowe korzyści, nad wdrożeniem których trwają prace.

Rozwój produktów, technologii i Odpowiedzialnej Gry to priorytetowe działania, które pozwalają dostarczać polskim graczom najbezpieczniejszą i najciekawszą ofertę gamingową, a generowane przychody dalej będą wspierać rozwój polskiego sportu i kultury.