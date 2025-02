Wyjątek w konfiskacie aut pijanych kierowców. 15 milionów wyjętych spod prawa

To musisz wiedzieć

Minister Hennig-Kloska mówi "nein" niemieckiej firmie. O co poszło?

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w przepisach dotyczących konfiskaty aut pijanym kierowcom

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy, w przypadku sprawcy prowadzącego auto z 1,5 promila alkoholu we krwi (lub powyżej 0,5 promila, gdy w przeszłości był karany za jazdę w stanie nietrzeźwości) sąd orzeknie konfiskatę auta na rzecz Skarbu Państwa. Podobnie w przypadku gdy spowoduje katastrofę, lub jej bezpośrednie niebezpieczeństwo, lub wypadek mając we krwi ponad promil alkoholu. Z racji jednak na to, że wiele osób prowadzi nieswoje auto (np. ze współwłasności), jeśli sprawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu musi wpłacić kwotę wysokości wartości pojazdu.

W przypadku aut służbowych, nie stosuje się ani przepadku pojazdu, ani też wpłaty jego równowartości. Zamiast tego sąd orzeka nawiązkę wysokości od 5000 do 100 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak jednak podaje "Rzeczpospolita" Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w przepisach dotyczących konfiskaty aut pijanych kierowców. W związku z tym przygotowany został projekt ustawy, który zmieni zapis o nawiązce. Jeśli przepisy wejdą w życie, wysokość nawiązki będzie określał sąd biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. Sąd będzie określał jej wysokość np. na podstawie informacji o majątku, dochodach i źródłach utrzymania sprawcy.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że w przypadku gdy pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy obowiązek zapłacenia równowartości zamiast przepadku auta narusza " zasady trafnej represji, zasadę proporcjonalności kary i równości sprawców". Resort zaznacza, że wartość pojazdu jest bez związku z samym przestępstwem.

15 mln aut wyjętych spod prawa. Konsekwencje zmian w przepisach

Jak nowe przepisy faworyzują pijanych kierowców, którzy nie są właścicielami auta? "Rzeczpospolita" podaje, że w przypadku gdy nie można zarekwirować pojazdu, sąd może orzec nawiązkę wysokości 5 tys. zł, ale nie musi.

Co za tym idzie pijani kierowcy którzy prowadzą nieswój pojazd mogą uniknąć nawiązki, a nawet jeśli sąd ją orzeknie to zrobi to na podstawie wagi czynu i ich możliwości majątkowych. Tymczasem osoby, które są jedynym właścicielem auta stracą bezpowrotnie auta niezależnie od jego wartości i wagi czynu.

Jak podaje "Rz" opierając się na danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika obecnie w Polsce 15,1 mln pojazdów jest zarejestrowanych w Polsce jako auta służbowe, lub na więcej niż jednego właściciela. To oznacza, że aż tyle będzie "faworyzowanych" w świetle nowych przepisów. Do tego dochodzi nieznana liczba pojazdów zarejestrowanych na jedną osobę, ale stanowiących przedmiot współwłasności małżeńskiej.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 35 mln pojazdów.

Autor: