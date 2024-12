Wysokie ceny Sylwestra w polskich górach. Nocleg nawet 1000 zł od pary

Zmiany w 800 plus z ZUS! 20 grudnia nieoczekiwany przelew z pieniędzmi

Zakopane przygotowuje się na prawdziwe oblężenie

Ci, którzy planują spędzić sylwestra na Krupówkach, a jeszcze nie zarezerwowali noclegów, być może będą zmuszeni do zmiany planów. Przyczyną tego może okazać się brak wolnych miejsc noclegowych. Polacy poszukiwali ich już w październiku, ale prawdziwy wzrost zainteresowania widoczny był w listopadzie. Jak podaje OLX, właściciele miejsc noclegowych w Zakopanem otrzymali w tym miesiącu prawie 50 tysięcy odpowiedzi na swoje ogłoszenia. To wzrost o 8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i o 21% w zestawieniu z październikiem. Skalę zainteresowania stolicą Tatr najlepiej ilustruje fakt, że liczba odpowiedzi na noclegi w Zakopanem w listopadzie była wyższa niż suma tych, które otrzymali właściciele kwater we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.

A jeśli nie w Zakopanem, to gdzie?

Południe Polski to najpopularniejsza zimowa destynacja Polaków. Jak podaje OLX, poza Zakopanem, noclegów chętnie poszukiwaliśmy w Kościelisku, Białym Dunajcu, Nowym Targu, czy Ratułtowie. Okazuje się jednak, że na mapie naszych sylwestrowych wyjazdów mocną pozycję zajmują też duże miasta, wśród których w listopadzie najpopularniejsze były: Wrocław, Warszawa, Kraków i Gdańsk.

- Sylwestrowe wyjazdy na stałe wpisały się w urlopowy kalendarz Polaków. To zazwyczaj kilkudniowe pobyty, które wielu z nas traktuje jako rozgrzewkę przed sezonem narciarskim. Świadczy o tym fakt, że to miejscowości górskie wybieramy najchętniej. Ale niezmienną popularnością cieszą się również duże miasta, które zachęcają turystów stałymi atrakcjami oraz otwartymi zabawami sylwestrowymi. Bez względu jednak na lokalizację nasze poszukiwania łączy wspólny mianownik – komfort i wygoda. Poszukujemy miejsc gwarantujących relaks oraz dużą niezależność – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

Kominek, jacuzzi i sauna, czyli co przyciąga Polaków

Swoboda i niezależność, to jak można wnioskować na podstawie danych OLX, główne wyznaczniki poszukiwań noclegów na sylwestra. Polacy najczęściej poszukiwali samodzielnych domków oraz apartamentów. Popularnością cieszyły się również te oferujące kominek, a także saunę i jacuzzi. Analiza wyszukiwań pokazuje też, że niezmiennie poszukujemy miejsc, które oferują aneksy kuchenne oraz zniżki na okoliczne atrakcje. Oznacza to, że spore wydatki na noclegi staramy się zneutralizować oszczędnościami na wyżywieniu.

Aby ułatwić wybór wybranego noclegu, użytkownicy OLX mogą korzystać z Kalendarza rezerwacji. To opcja, dzięki której można wysłać zapytanie o dostępność kwatery w wybranym przez nas terminie. Zapytanie nie jest równoznaczne z rezerwacją. Jej szczegółowe warunki, w tym ostateczną cenę, ustala się bezpośrednio z właścicielem obiektu i następuje to po tym, jak potwierdzi on dostępność noclegu.

Szukasz noclegu, zachowaj ostrożność!

Ci, którzy planują wyjazd sylwestrowy, a jeszcze nie zarezerwowali noclegów, mogą napotkać problem z ich dostępnością. Ofert atrakcyjnych pod względem lokalizacji i ceny jest już niewiele, zwłaszcza w najpopularniejszych destynacjach. Alternatywą są mniejsze miejscowości. Niezależnie jednak od tego, jaki kierunek wybierzemy, powinniśmy zachować uważność i ostrożność. Przede wszystkim nie dajmy się skusić rażąco niską ceną, która może być zapowiedzią kłopotów. Nigdy też nie opłacajmy z góry całej kwoty za wynajem. Poza tym korzystajmy z możliwości kontaktu z właścicielem obiektu. Jeśli jest on utrudniony, a odpowiedzi na nasze pytania są mgliste i ogólnikowe, zrezygnujmy. Wątpliwości możemy rozwiać, sprawdzając podaną lokalizację na mapach Google lub kontaktując się z Urzędem Miasta, gdzie możemy sprawdzić, czy wybrana kwatera istnieje.