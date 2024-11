Za psa trzeba zapłacić prawie 200 zł. Być może ostatni raz

Szokujące dane GUS. Inflacja w Polsce przyspieszyła do 5 procent

Podatek od psa

W wielu gminach w Polsce obowiązuje podatek od psa. Jednak o konieczności zapłaty takiego podatku i jego wysokości decyduje rada gminy. Maksymalna stawka podatku od psa w 2024 roku nie może przekroczyć puli 173,57 zł. Ale wiadomo już, jakiej wysokości może być maksymalna stawka podatku od psa w 2025 roku. Planowany podatek od psa na 2025 rok to maksymalnie 178,26 zł. Jednak może zdarzyć się tak, że podatek ten zostanie zniesiony na terenie całej Polski. Za zniesieniem podatku za psa opowiada się wielu polityków, zarówno tych z rządzącej koalicji, jak i opozycyjnych. Jak podaje Portal Samorządowy, w tej chwili podatek pobiera ok. 400 gmin w Polsce i łączny roczny dochód z tego tytułu to zaledwie 3,9 mln zł. Wniesienie projektu ustawy znoszącej tę opłatę zaproponował poseł Trzeciej Drogi Bartosz Romowicz.

Według polityka Bartosza Romowicza podatek od psa niewiele wnosi do budżetu samorządów. — Należy skończyć z utrzymywaniem fikcji, jaką jest ta opłata — powiedział w ubiegłą środę, podczas pierwszego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. W rozmowie z Portalem Samorządowym podkreślił, że wiele podatków lokalnych (w tym opłata za psa) wymaga zmian i w grudniu 2024 roku rozpoczną się prace nad projektem.

Danina od psa 2025

Projekt taki popiera poseł PiS Janusz Kowalski. Zapowiedział on, że jeśli poseł Romanowicz nie zajmie się odpowiednio tymi przepisami, to PiS złoży w Sejmie stosowny projekt.

Z pobierania daniny od psa rezygnują największe polskie miasta, m.in. Warszawa, Poznań, Gdynia. Swoje decyzje argumentują nieopłacalnością pobierania takiej daniny. Obsługa tych opłat miała przekraczać wpływy.