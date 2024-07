Pies bez wstępu do samolotu. Ograniczenia od 1 sierpnia

Złoty osłabia do do franka i dolara. Kursy walut [22.07.2024]

Podróże lotnicze z psem zawieszone - komunikat LOT

- Ze względu na nowe przepisy wprowadzone przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC), od 1 sierpnia 2024 roku tymczasowo zawieszona zostaje możliwość przywożenia psów do Stanów Zjednoczonych. Od 1 sierpnia 2024 r. nowe rezerwacje dla psów na wszystkie podróże do USA nie będą możliwe w LOT aż do odwołania. Blokada dotyczy płatnej usługi przewozu psa na pokładzie samolotu oraz w luku bagażowym na trasach do USA. Blokada dotyczy podróży z psem asystującym. Blokadą nie są objęte inne zwierzęta (koty, fretki). Blokada nie dotyczy innych kierunków oraz trasy z USA. Możliwe jest nadal przewożenie psów jako ładunek - czytamy w komunikacie LOT.

Zawieszone podróże z psem do Stanów Zjednoczonych - przepisy CDC

- Jeśli nie przestrzegasz zasad CDC, twój pies nie będzie mógł przedostać się na terytoriom USA. Jeśli odmówiono wstępu, pies zostanie odesłany do poprzedniego kraju podróży (...) Wścieklizna jest w 100% możliwa do zapobiegnięcia - czytamy na stronie CDC.

Komunikat LOT-u dla osób, które wykupiły już rezerwacje na podróż z psem

W komunikacie LOT-u nie sprecyzowano szczegółowo przyczyn zawieszenia możliwości podroży z psem. Można jedynie zgadywać, że chodzi o prawne lub organizacyjne zawiłości, których wdrożenie systemowe wymaga czasu.

- Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by jak najszybciej przywrócić usługę do naszej oferty (...) Jeżeli posiadasz już wykupioną rezerwację dla swojego psa na podróż do Stanów Zjednoczonych w dniu/po 1 sierpnia 2024, koniecznie skontaktuj się z infolinią Contact Center lub kanałami pisemnymi: Messenger lub WhatsApp. Nasi agenci przedstawią dostępne opcje zmiany Twojej rezerwacji - czytamy na stronie LOT.