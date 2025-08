Połowa polskich konsumentów preferuje zakupy hybrydowe, łącząc wygodę online z tradycyjnymi sklepami.

Wygoda i szeroki asortyment to główne atuty zakupów internetowych, natomiast fizyczny kontakt z produktem to kluczowa zaleta sklepów stacjonarnych.

Model hybrydowy dominuje, wyprzedzając zarówno tradycyjne, jak i wyłącznie cyfrowe kanały sprzedaży.

Chcesz wiedzieć, jak polskie preferencje zakupowe wypadają na tle innych krajów europejskich?

Zakupy hybrydowe coraz popularniejsze w Polsce

Z danych UCE Research i Shopfully wynika, że połowa konsumentów w Polsce wybiera zakupy w modelu hybrydowym – łącząc zakupy stacjonarne i internetowe. Model ten staje się dominującą formą konsumpcji, wyprzedzając zarówno tradycyjne, jak i czysto cyfrowe kanały sprzedaży.

Według badania, 31 proc. Polaków nadal korzysta wyłącznie ze sklepów stacjonarnych, natomiast 19 proc. ogranicza się jedynie do zakupów online. Te proporcje pokazują, że choć e-commerce zyskuje na znaczeniu, sprzedaż tradycyjna wciąż odgrywa ważną rolę.

Wygoda i czas – kluczowe atuty zakupów online

Respondenci wskazują, że głównym atutem zakupów internetowych jest wygoda, czyli możliwość robienia zakupów w dowolnym miejscu i czasie – tak odpowiedziało 78,5 proc. uczestników badania. Na kolejnych miejscach znalazły się: szeroki asortyment produktów – 63,1 proc., dostawa do domu – 55,9 proc., porównywanie cen online – 53,3 proc., brak kolejek i tłumów – 52,3 proc.Jak zauważa Robert Biegaj z Shopfully, taki wybór odzwierciedla zmiany stylu życia: „Polacy preferują model hybrydowy łączący wygodę zakupów online z możliwością obejrzenia czy sprawdzenia produktów w placówkach stacjonarnych.”

Sklepy stacjonarne nadal mają swoje zalety

Pomimo wzrostu popularności zakupów online, sklepy stacjonarne wciąż przyciągają klientów możliwością fizycznego kontaktu z produktem. Dla 76 proc. Polaków najważniejsze jest to, że mogą zobaczyć, dotknąć lub wypróbować produkt przed jego zakupem. Inne zalety wskazywane przez respondentów to: natychmiastowa dostępność towaru – 61 proc., oferty i promocje dostępne tylko w sklepach stacjonarnych – 44 proc.Preferencje te są zbieżne z wynikami z innych krajów Europy – np. 80 proc. Niemców i 69 proc. Francuzów oraz Włochów także wskazało na fizyczny kontakt z towarem jako kluczowy element zakupów.

Zakupy w Polsce na tle Europy

Zestawienie międzynarodowe pokazuje, że wygoda jako motywator do zakupów online jest równie ważna za granicą: 72 proc. Hiszpanów, 64 proc. Włochów, 53 proc. Francuzów, 51 proc. Węgrów – wszyscy wskazują ten sam czynnik. W innych krajach dominują także inne argumenty. Dostępność unikalnych produktów jest ważna dla Węgrów, a zniżki i promocje w sieci przekonują 47 proc. Bułgarów. Z kolei dostawa do domu to priorytet dla 68 proc. Niemców, 61 proc. Austriaków i 46 proc. Rumunów.

