Zandberg apeluje do rządu: Przedstawcie plan na wypadek wojny celnej z USA

Z apelem o przedstawienie planu na wypadek konfliktu celnego UE ze Stanami Zjednoczonymi, który zapowiada prezydent Donald Trump, zwrócił się w sobotę do rządu i premiera Donalda Tuska kandydat partii Razem na prezydenta RP Adrian Zandberg. - Najwyższy czas, żeby taki plan przygotował i przedstawił polskiemu społeczeństwu także nasz rząd. To sprawa poważna i pilna zarazem. (…) Jeśli traktować poważnie wypowiedzi nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do konfliktu handlowego, celnego, może dojść już w perspektywie najbliższych tygodni – podkreślił polityk.