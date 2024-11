Nowy piec na gaz lub olej z ulgą podatkową tylko do końca 2024 roku! Co się zmieni w uldze termomodernizacyjnej?

Nowa waloryzacja emerytur w Polsce. Dlaczego seniorzy dostaną grosze?

GUS podał, że w trzecim kwartale tego roku średnia krajowa płaca poszła w górę o 13,4 proc. (rok do roku), przekraczając pulę 8100 zł. To bardzo ważny parametr, oprócz inflacji, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do nich z ZUS. Zatem jeśli w odpowiednie równanie matematyczne wstawimy te podane przez GUS 13,4 proc. wzrostu płac oraz 3,3 proc. inflacji z dziewięciu miesięcy (trzech dotychczasowych kwartałów) tego roku to wychodzi nam wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,26 proc. To o wiele mniej niż było w tym roku. Przypomnijmy, że w marcu 2024 roku świadczenia seniorów podwyższono o 12,12 proc. Przyczyną tak dużego wzrostu była rekordowa inflacja. Teraz drożyzna lekko hamuje i tym samym hamują podwyżki świadczeń z ZUS.

O ile konkretnie mogą wzrosnąć emerytury i renty? Przy wskaźniku waloryzacji 5,26 proc. najniższa emerytura, która wynosi w zaokrągleniu 1780 zł, wzrosłaby o 93,60 zł, osiągając tym samym poziom rzędu 1874 zł. Natomiast średnia emerytura, która to obecnie wynosi 3,5 tys. zł, poszłaby w górę o 184 zł, osiągając poziom 3684 zł. Oczywiście na najwyższy wzrost mogliby liczyć seniorzy, którzy mają wysokie świadczenia rzędu 5 tys. zł. Przy wskaźniku waloryzacji 5,26 proc. taka emerytura wzrosłaby o 263 zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy w GALERII.

Czym jest waloryzacja rent i emerytur?

Celem waloryzacji świadczeń z ZUS jest zniwelowanie skutków drożyzny w portfelach emerytów i rencistów. Zatem im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń. Przypomnijmy, jakie były wysokie wskaźniki waloryzacji emerytur i rent, kiedy to inflacja biła rekordy i zbliżała się do 20 proc. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku 2023 roku. I w lutym 2023 roku prognozowaliśmy waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie bliskim 15 proc.

