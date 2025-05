i Autor: Wojciech Kulig, Archiwum prywatne

Prawo

Zaostrzą przepisy o obywatelstwie? Dłuższy czas oczekiwania na paszport

Polska zaostrza przepisy o obywatelstwie? Rząd planuje wydłużyć okres nieprzerwanego pobytu wymagany do uzyskania obywatelstwa polskiego z 3 do 10 lat. Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów o obywatelstwie do standardów europejskich. Kogo dotkną nowe regulacje i kiedy wejdą w życie?