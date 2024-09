Zasiłki powodziowe z wadą prawną. Samorządowcy alarmują

Luki w przepisach na niekorzyść powodzian? Wsparcie może być nieskuteczne

Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podkreślił, że spotkanie dotyczyło koordynacji działań w związku z powodzią. Zaznaczył, że samorządowcy zgłaszali luki w przepisach lub ich niejednoznaczność.

Przekazał, że wątpliwości samorządowców dotyczyły m.in. zasad przyznawania jednorazowych zasiłków powodziowych. M.in, czy prawo do zasiłku przysługuje osobie, która ma zalaną piwnicę przez to, że podniosły się wody gruntowe, a nie przez to, że dostała się tam woda z zewnątrz. Podkreślił, że kolejna z wątpliwości dotyczyła tego, czy pomoc przysługuje rodzinie, która była w trakcie budowy domu, a ta budowa została zniszczona przez wodę. Zauważył, że są sytuacje, w których budynek nie został jeszcze oddany do użytku, ale już jest zamieszkany. "Wydaje się, że trzeba znaleźć rozwiązanie, by w takich sytuacjach też było wsparcie" - dodał Wójcik.

Związek Miast Polskich zwoła spotkanie dla gmin i powiatów dotkniętych powodzią, na którym zostaną sformułowane propozycje zmian i wątpliwości. Zestawienie pytań i uwag zostanie przekazane stronie rządowej.

Doraźna pomoc dla poszkodowanych powodzią

Rząd podniósł kwotę doraźnej pomocy społecznej dla poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne do 8 tys. zł (z 6 tys. zł). Dodatkowo osoby poszkodowane mogą otrzymać 2 tys. zł zasiłku powodziowego. Osoby samotne lub rodziny poszkodowane w powodzi mogą też otrzymać 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych i 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej uprościło procedurę wnioskowania o pomoc doraźną po powodzi. Zasiłki będzie można uzyskać poprzez złożenie wniosków podczas jednego kontaktu z pracownikiem socjalnym, OPS-em lub urzędem gminy.