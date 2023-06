Spis treści

Co to są wczasy rehabilitacyjne?

Wczasy rehabilitacyjne łączą rekreację z zabiegami, które wspomagają powrót do zdrowia, a gdy ten jest niemożliwy, poprawiają jakość życia. Turnusy rehabilitacyjne trwają 14 dni.

Komu przysługują wczasy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga! Osoba ubiegająca się o turnus rehabilitacyjny nie może pełnić funkcji członka kadry ani być opiekunem innego uczestnika tego turnusu.

Co zrobić, aby móc pojechać na wczasy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON?

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego trzeba mieć wniosek lekarza prowadzącego o skierowanie na turnus.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON tylko raz w danym roku.

Zawsze wybieramy ośrodek, który posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków i zajmuje się takimi schorzeniami (wymienionymi w swoim wpisie schorzeń), które występują w orzeczeniu lekarskim. Organizator turnusu musi być wpisany do rejestru. Wtedy jako osoba niepełnosprawna będziesz mógł/mogła brać udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Jeżeli podczas danego turnusu stosowane są zabiegi fizjoterapeutyczne, musisz zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. To zaświadczenie będzie ci potrzebne podczas pierwszego badania lekarskiego w ośrodku, a lekarz na pewno cię o nie poprosi.

Powinieneś spełniać także kryterium dochodowe. Aby dowieść, że je spełniasz, składasz oświadczenie, że przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jeżeli twój przeciętny miesięczny dochód jest na tyle wysoki, że przekracza powyższe kwoty, kwota twojego dofinansowania zostanie pomniejszona o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony.

Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, jest to wyjątek gdy dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

Ubiegając się o turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z PFRON należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. Ten wniosek trzeba wziąć z centrum pomocy: PCPRu albo MOPSu. Następnie trzeba go rzetelnie wypełnić. Po dołączeniu do niego kopii orzeczenia o swojej niepełnosprawności oraz wniosku lekarza prowadzącego o skierowanie na turnus, czas na złożenie wniosku do centrum pomocy (osobiście lub przez opiekuna).

Ważne informacje opiekunie osoby niepełnosprawnej

Istnieje możliwość dofinansowania poza osobą niepełnosprawną również jej opiekuna, ale pod pewnymi warunkami:

wniosek od lekarza musi zawierać wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,

opiekun ten nie będzie na tym turnusie członkiem kadry,

nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

ukończył 18 lat lub 16 lat i jednocześnie jest członkiem rodziny niepełnosprawnego i mieszka z nim.

Wysokość dofinansowania do turnusu ze środków PFRON

Wysokość dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. I tak wysokość dofinansowania wynosi:

27 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia,

- osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.

25 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

23 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

18 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla: opiekuna osoby niepełnosprawnej, dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jednak podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Co jeśli brakuje w danym roku środków na dofinansowanie?

Jeśli w danym roku PFRON brakuje środków pieniężnych na dofinansowanie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 proc. kwot, o których mowa powyżej – minimalne dofinansowanie będzie wtedy wynosić 5 proc. i 3 proc.

Może też przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub od pobytu jej opiekuna.

Po przyznaniu przez PCPR dofinansowania należy:

W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazać do swojego PCPR informację o tym, jaki wybraliśmy turnus.

Wtedy PCPR w ciągu 7 dni sprawdzi czy wybrany przez o wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu, czy jest to ośrodek uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami oraz czy organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Dobrze wiedzieć, że PCPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków PCPR w terminie 7 dni poinformuje cię o tym, że musisz wybrać inny ośrodek lub innego organizatora turnusu rehabilitacyjnego. Jeśli tego nie zrobisz, możesz się pożegnać z dofinansowaniem.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Warunki i zasady dofinansowania

Rozpatrując wniosek oraz decydując o dofinansowaniu, przede wszystkim rozpatruje się następujące warunki:

pierwszeństwo osób niepełnosprawnych, które mają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne,

czy niepełnosprawny ma być może mniej niż 16 lat lub mniej niż 24 lata, ale uczy się i nie pracuje (bez względu na stopień niepełnosprawności),

stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz jej wpływ na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Wybór turnusu

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, należy wybrać konkretny turnus. Informację o wyborze turnusu powinniśmy przekazać centrum w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

Po otrzymaniu informacji centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:

czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną;

czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną;

czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków centrum pomocy w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

Wczasy dla seniorów z dopłatą z Unii Europejskiej

Jest to zupełnie inna możliwość dofinansowania do wypoczynku. Europe Senior Tourism to nowatorski program w ramach programów socjalnych, zaproponowany przez rząd Hiszpanii i wspierany przez Unię Europejską. Ważne, że pozwala ona wypocząć poza granicami Polski. Oferta obejmuje jedynie terminy od października do maja, jednak dzięki łagodnemu klimatowi Półwyspu Iberyjskiego jest to atrakcyjna oferta wypoczynku.

Kto może się starać o wczasy z dopłatą?

Każda osoba po 55 roku życia. Dozwolone jest zabranie jako opiekuna młodszej od siebie osoby. Dopłata może zagwarantować przelot, transfer z lotniska, kwaterunek w hotelu i opiekę polskiego rezydenta. Warto sprawdzić ofertę wczasów dla seniorów z dopłatą z UE, i zgłosić wniosek o dofinansowanie.

Zakładowe wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą to wczasy, do których dopłaty wypłaca pracodawca osoby, która chce na nie wyjechać. Najpierw pracodawca zapoznaje z indywidualną sytuacją materialną pracownika. O wysokości dopłaty decydują zarobki, sytuacja życiowa, rodzinna oraz materialna pracownika. Kwoty przeznaczone na wypoczynek pobierane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia mogą być przyznawane emerytowanym byłym pracownikom i rencistom.

Do wypłacania świadczenia dopuszczone są firmy, które zatrudniają, co najmniej 50 osób na etat.

Regulaminem dopłacania do tzw. wczasów pod gruszą może być nieco inny w zależności od zakładu.

Wczasy pod gruszą wymagają złożenia w swojej firmie nie tylko wniosku o urlop, ale i wniosku o dofinansowanie. Podstawowym dokumentem do złożenia wniosku jest oświadczenie o sytuacji materialnej – dochody swoje i członków rodziny. Niektóre firmy wymagają przedłożenia PIT-u za poprzedni rok.