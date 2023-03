Żenujące słowa ministra PiS o podwyżce renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych. "Za 200 zł trochę rzeczy można kupić"

Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów był gościem audycji "Poranna Rozmowa" prowadzonej przez Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Jednym z głównych tematów rozmowy były protesty osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów odbywające się na terenie Sejmu.

Łukasz Schreiber o podwyżce renty socjalnej. "Za 200 zł trochę rzeczy można kupić"

Schreiber zapytany o to, czy rząd ma zamiar spotkać się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami i spełnić ich postulaty w dającym się przewidzieć terminie odpowiedział, że "z tego, co mu wiadomo, to już byli ministrowie za to odpowiedzialni, którzy spotykali się i rozmawiają. Minister rodziny cały czas prowadzi dialog z osobami niepełnosprawnymi".

Podkreślił również, że renta socjalna jest zwiększana co roku. "W ciągu roku się zwiększyła o 200 zł". Prowadzący rozmowę Robert Mazurek ironicznie odparł, że "za 200 zł można zaszaleć". "Za 200 zł trochę rzeczy można kupić, niech pan też nie przesadza" - powiedział Łukasz Schreiber.

Minister PiS o wydatkach i wzroście wynagrodzeń

"Spójrzmy na tę sprawę zupełnie uczciwie. Renta socjalna jest podniesiona do poziomu 1588 zł brutto, z poziomu w roku 2015 - 700 kilkudziesięciu zł. Czyli mówimy o wzroście o ponad 100 proc. To jest poziom najniższej renty, która jest. Miejmy świadomość jednego, w jakiej byliśmy sytuacji. Całość wydatków państwa na rzecz osób niepełnosprawnych to była kwota ok. 17 mld zł w 2015 r., dziś jest to kwota 40 mld. Nie mówię, że to dużo. Mówię, jaka była sytuacja i jak została zmieniona" - powiedział na antenie RMF FM Łukasz Schreiber.

"Mówimy o sytuacji, w której dzisiaj wynagrodzenia Polaków od roku 2015 wzrosły średnio ok. 50 proc. W przypadku osób niepełnosprawnych ten wzrost jest ponad 100-procentowy, więc naprawdę jest to jedna z priorytetowych spraw, która była rządu" - podsumował przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Sonda Pobierasz rentę socjalną? Tak Nie