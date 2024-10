i Autor: Shutterstock

Opłaty za żłobki

Żłobki drastycznie zawyżają ceny. Placówki zdzierają z rodziców przez babciowe

Dofinansowanie żłobków w ramach programu „Aktywny rodzic” miało dać same korzyści, jednak wystąpiły efekty uboczne. Rynek dostosował się do nowych realiów poprzez podwyżki. Przykładowo w Kołobrzegu opłaty wzrosły z 430 zł do 1500 zł.