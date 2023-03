Złoty stracił wobec głównych walut. Kurs walut [29.03.2023]

Pożyczył 800 zł, oddał 42 tys. zł., do spłaty pozostało 102 tys. zł! Interweniuje Prokurator Generalny

Ile w rzeczywistości pieniędzy mają Polacy? To mniej niż płaca minimalna

Euro kosztowało prawie 4,68 zł, dolar blisko 4,32 zł, a frank szwajcarski niemal 4,69 zł.

Złoty traci wobec głównych walut

W środę ok. godz. 7.00 złoty osłabił się do euro względem kursu otwarcia o 0,12 proc., do prawie 4,68 zł. Złoty stracił 0,05 proc. względem dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,32 zł, a także o 0,13 proc. wobec franka szwajcarskiego, za którego płacono niemal 4,69 zł.

We wtorek złoty zyskiwał względem głównych walut

We wtorek po południu polska waluta zyskała 0,09 proc. wobec euro, wobec franka szwajcarskiego 0,96 proc. zaś wobec dolara amerykańskiego złoty umocnił się o 0,60 proc.

We wtorek po godzinie 17:15 euro kosztowało 4,67 zł, frank szwajcarski był po 4,69 zł, a za dolara płacono 4,31 zł. We wtorek rano euro kosztowało 4,68 zł, za franka szwajcarskiego płacono 4,74 zł, za dolara amerykańskiego 4,33 zł.

Sonda Jesteś ZA czy PRZECIW wprowadzeniu waluty Euro w Polsce? Za Przeciw Nie mam zdania