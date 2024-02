Kursy walut [27.02.2024]

We wtorek rano złoty osłabiał się wobec euro o 0,03 proc., do 4,30 zł, franka szwajcarskiego o 0,07 proc., do 4,51 zł, a dolara amerykańskiego o 0,01 proc., do 3,96 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.15 euro kosztowało 4,31 zł, dolar 3,97 zł, a frank szwajcarski prawie 4,51 zł. (PAP)

