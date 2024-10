Zmiana czasu na zimowy 2024. Komu należy się specjalny dodatek w pracy?

Co się dzieje z polską walutą? Aktualne kursy walut [18.10.2024]

Niemcy zaostrzają prawo migracyjne. To reakcja na zamach terrorystyczny

Pracujesz w nocy, w której będzie zmiana czasu? Przysługuje ci dodatkowe wynagrodzenie

Zmiana czasu następuje dokładnie w nocy 27 października. O godzinie 3:00 zegar cofnie się do godziny 2:00 w nocy. To oznacza dla większości Polaków dodatkową godzinę snu. Jednak dla osób pracujących tego dnia na nocnej zmianie to dodatkowa godzina pracy!

Jeśli więc czas pracy nie zostanie skrócony pracownik może pracować nawet 9 godzin, co oznacza przekroczenie dobowej normy pracy, a pracownikowi należy się dodatek wyższy niż jego stawka godzinowa.

Ile można dostać za pracę w nocy, w której następuje zmiana czasu?

Jak wynika z kodeksu pracy, nadgodziny wypadające w nocy, niedzielę i święta powinny być płatne dodatkowo w stawce wyższej o 100 proc. niż podstawowa (czyli to podwójna stawka), pod warunkiem, że te nie są dniami ustalonymi wcześniej w grafiku jako dni pracujące. Płaca za nadgodziny w dni powszednie to dodatkowe 50 proc. wynagrodzenia (czyli podstawowa stawka godzinowa + dodatkowo połowa tej kwoty).

Tym samym praca w nocy podczas której nastąpi zmiana czasu będzie nagradzana podwójnie. W nocy z niedzieli na poniedziałek pracuje głównie personel szpitali, pracownicy produkcji, policjanci, kierowcy komunikacji zbiorowej, ochroniarze i policjanci.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.