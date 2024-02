Zmiany prawie budowlanym. Każdy będzie mógł zbudować schron?

Rząd planuje przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Jak wskazano we wpisie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmiany mają na celu m.in. "ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także usprawnienie ich działania".

Planuje się dalsze rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zgłoszenia, a także katalogu obiektów i robót budowlanych niewymagających zarówno decyzji o pozwoleniu na budowę jak i zgłoszenia.

"Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. niewielkie pawilony sprzedaży ulicznej”.

Budowle dla zielonej energii

"Proponuje się również umożliwić, na zgłoszenie, realizację robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m" - dodano.

Inwestycje budowlane z mniejszymi formalnościami. Wśród nich schrony

W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia mają się znaleźć też m.in.: maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m, budowa drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach, czy roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o OZE oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.

Ponadto zapowiedziano uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m kw. służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Planowane jest m.in. zwolnienie budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwienie ich budowy na podstawie zgłoszenia. Zmiana ma też umożliwić nabywania specjalistycznych urządzeń filtrowentylacyjnych niezbędnych przy budowie schronów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.