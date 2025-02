Zmiany w Polskiej Grupie Górniczej? Powołany zostanie Zakład Likwidacji Kopalń

Jak obniżyć cenę leków. Jest na to prosty sposób. Kto może skorzystać z ulgi na leki

PGG powoła Zakład Likwidacji Kopalń? Co się dzieje?

Jak pisze portal wnp.pl zgodnie ze schematem działania spółki, w strukturach Polskiej Grupy Górniczej utworzony ma zostać Zakład Likwidacji Kopalń. Celem nowego ciała ma być przekazywanie nieprodukcyjnych części kopalń, wraz z jej terenami, obiektami i urządzeniami do ponownego zagospodarowania, co ma utworzyć nowe miejsca pracy. Sprawa dotyczy już niewykorzystywanych do wydobycia aktywów spółki.

Utworzenie zakładu ma być związane z ustawą o funkcjonowaniu górnictwa. Jak wyjaśnia p.o. prezesa PGG, spółka chce dostosować swoją strukturę do przyjęcia, oraz rozliczenia "dwóch niezależnych dotacji budżetowych, a tym samym skorzystanie z osobnego źródła finansowania przeznaczonego na wygaszanie nieprodukcyjnych części kopalń". Obecnie zajmuje się tym Spółka Restrukturyzacji Kopalń likwidująca wyrobiska, czy burząca budynki na powierzchni. Jedna obecne przepisy nie pozwalają jej adaptować majątku po kopalniach do "nowych celów gospodarczych". Zgodnie z ustawą można darować je gminie na cele publiczne, w efekcie wiele gruntów pozostaje niezagospodarowanych.

Spółki węglowe apelują o poprawkę do ustawy

Jak pisze portal wnp.pl, Ministerstwo Przemysłu planuje aktualizację ustawy o funkcjonowaniu górnictw. Spółki węglowe, które otrzymują wsparcie w zamian za redukcję zdolności produkcyjnych, tj. PGG, Weglokoks i Południowy Koncern Weglowy proponują przepisy, które umożliwiały przystępowanie, lub zakładanie spółek kapitałowych prowadzących działalność z użyciem majątku po likwidowanych kopalniach. Spółki argumentują, ze mogą w ten sposób tworzyć nowe miejsca pracy i uczestniczyć w transformacji Śląska, a także doprowadzić do oszczędności w dotacjach państwowych na wygaszenie kopalń. Miałoby nastąpić dzięki zyskom z prowadzenia działalności na dawnych terenach górniczych.

- Priorytetem naszych działań jest racjonalna, zgodna i zrównoważona transformacja spółki, zdolna przeobrażać tereny pogórnicze w nowe przestrzenie gospodarcze generujące przyszłe miejsca pracy. Kluczowi w tym procesie są ludzie, a nowelizacja ustawy pozwoli wcześniej i elastyczniej skorzystać z instrumentów osłonowych (m.in. jednorazowych odpraw pieniężnych) - komentuje cytowany przez wnp.pl p.o. prezesa PGG Bartosz Kępa.

