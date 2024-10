Znika popularny w Polsce serwis. Nie wytrzymali starcia z konkurencją

Goldenline. „Tutaj pracodawca stara się o pracownika”

- Szukanie nowej pracy to wyzwanie, przed którym staje każdy w swoim życiu. Jak poradzić sobie na każdym etapie tego procesu? Wskazówki na ten temat znajdziesz w najnowszym e-booku od ekspertów Goldenline (…) myślimy o zmianie pracy, ale nie jesteśmy pewni, czy to już ten moment - informacja o tej treści wciąż widnieje na stronie jednak wyłączenie całego serwisu jest już kwestią tygodni.

- GoldenLine – polski serwis rekrutacyjny, oferujący usługi z zakresu rekrutacji i employer branding. Co miesiąc serwis odwiedza ponad 2 mln użytkowników. GoldenLine kandydatom dostarcza oferty pracy, informacje o ocenach pracodawców oraz umożliwia założenie profilu zawodowego (…) Agora posiada 89% udziałów w spółce. Wiosną 2024 roku spółka zarządzająca serwisem została postawiona w stan likwidacji, a w październiku 2024 roku spółka Agora SA poinformowała o zakończeniu działalności serwisu z dniem 30 listopada 2024 roku – ta informacja na Wikipedii podsumowuje niemal 20-letnią historię serwisu w latach 2005 – 2024.

Upadek Goldenline przewidziano już dwa lata temu

- Od ponad 10 lat Goldenline stale traci popularność (liczbę aktywnych użytkowników), więc jeśli taka tendencja się utrzyma, to może w pewnym momencie z tym serwisem stanie się to, co z „Naszą Klasą”. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, to bardziej przyszłościowe i biznesowo opłacalne wydaje się stworzenie i prowadzenie konta na LinkedIn, bo masz nie tylko większe możliwości, większy zasięg, ale też stale rozwijający się serwis i dostęp do dużo większej ilości osób decyzyjnych – ten wpis ze strony salesrobots.pl, datowany na sierpień roku 2022, okazał się trafną prognozą.