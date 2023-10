Zrzucili milion euro z nieba. Ludzie tratowali się w walce o pieniądze [WIDEO]

Cała zabawa zaczęła się od konkursu, który zorganizował czeski influencer o pseudonimie "Kazma". Przygotował on zagadkę warta aż 22 miliony czeskich koron. Niestety, nie udało się wyłonić zwycięzcy. Według informacji podanych przez "Nový Čas", Kazma postanowił podzielić się gotówką w nieco bardziej niekonwencjonalny sposób, decydując się na jej rozrzucenie z helikoptera, co wywołało ogromne entuzjazm wśród tłumu.

Początkowo pieniądze przeznaczone na nagrodę były ukryte w specjalnym kontenerze zabezpieczonym szyfrem, a influencer podał w jednym ze swoich nagrań wskazówkę, która miała pomóc w odnalezieniu gotówki. Niestety, nikt nie zdołał rozszyfrować zagadki, więc nagroda pozostała w rękach organizatora. Ten jednak zdecydował się nie zachować jej dla siebie i pod wpływem swoich fanów postanowił podzielić się nią między wszystkimi uczestnikami konkursu.

Każdy, kto brał udział w konkursie (a było to setki tysięcy osób), otrzymał od influencera wiadomość z informacją dotyczącą miejsca i terminu spotkania, gdzie mogli odebrać swoją część nagrody. Jednak, by utrudnić zadanie, odbiorcy musieli rozszyfrować treść przekazu, który został przesłany w specjalnym kodzie, niezrozumiałym dla przeciętnego obserwatora. "Wysłaliśmy to w naszym własnym kodzie, w naszym własnym języku. Wyzwanie polegało na rozszyfrowaniu tego kodu i dotarciu na miejsce na czas, o którym mowa w tajnym przekazie" - zdradził Kazma.

W określonym czasie i miejscu influencer przyleciał śmigłowcem i rozrzucił w stronę tłumu aż 940 tysięcy euro, wywołując tym samym dziki szał wśród zgromadzonych. Szczęśliwcy, mimo że przeszkadzał im silny wiatr, gorączkowo łapali gotówkę i upychali ją do toreb. Szacuje się, że w całym wydarzeniu wzięło udział około czterech tysięcy osób. Całą operacją nadzorowali funkcjonariusze policji, straż pożarna oraz prywatna ochrona, ale na szczęście nie było potrzeby żadnej interwencji.

