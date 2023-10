Pieniądze dla studenta. Komu przysługuje stypendium socjalne?

Finansowe wsparcie dla studentów

Prawo do świadczeń przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych, a także uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe. Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Studenci oprócz stypendium socjalnego mogą liczyć na:

* Stypendium dla osób niepełnosprawnych - przysługuje studentowi z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, jest przyznawane niezależnie od dochodu,

* Stypendium rektora - dla tych, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przyznaje się je nie więcej niż 10 proc. studentów na określonym kierunku studiów,

* Zapomoga – dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej .Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności: choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym lub utrata stałego źródła dochodu. Jest to świadczenie jednorazowe, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

W roku akademickim 2023/2024 o stypendium socjalne będzie mógł ubiegać się student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,40 zł netto. By to wykazać, student musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z ośrodka opieki społecznej lub złożyć razem z wnioskiem, stosowne oświadczenie o dochodach. Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Stypendium socjalne – ile można dostać?

Wysokość stypendium socjalnego obowiązującą w danym roku akademickim ustala rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.739,80 zł.

Ważne!

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

