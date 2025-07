Renta wdowia - ile pieniędzy można dostać?

Renta wdowia to połączone świadczenia, np. 100% własnego świadczenia oraz 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub odwrotnie (tzw. zbieg świadczeń). W 59% przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100% renty rodzinnej plus 15% własnego świadczenia.

Niektóre osoby uprawnione do renty wdowiej otrzymają świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że otrzymają dwie wypłaty w różnych terminach.

Osoby te otrzymają jedną decyzję – od organu, który będzie wypłacał 15% świadczenia. Druga instytucja poinformuje o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100%.

Oprócz wypłat ZUS przetwarza również decyzje odmowne, których liczba wynosi obecnie 51,3 tys.

Dotychczas ZUS uruchomił wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną na łączną sumę 1 mld 449,8 mln zł (w tym kwota świadczeń wypłacanych w 15% wynosi 148,7 mln zł).

Terminy wypłat renty wdowiej

Kolejne wypłaty ZUS będzie realizował w terminach płatności dotychczas wypłacanych świadczeń oraz w inne dni lipca. Od sierpnia świadczenia w zbiegu będą wypłacane łącznie w terminach płatności: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Maksymalna kwota renty wdowiej może wynieść 5 636 zł 73 gr brutto (czyli trzykrotność najniższej emerytury).

ZUS liderem wypłat

ZUS jest jedną z instytucji wypłacających rentę wdowią i obsłuży około 90% wszystkich wniosków. Od 1 stycznia do 14 lipca 2025 r. do Zakładu wpłynął ponad 1 mln wniosków.

Jeśli wniosek o rentę wdowią wpłynie do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. Wniosek złożony w późniejszych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym trafi do ZUS.Inne organy emerytalno-rentowe przyjmujące wnioski o rentę wdowią to: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

