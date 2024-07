ZUS wypłaci dziś 300 zł! Za kilka dni to powtórzy. Dla kogo pieniądze?

Globalna awaria to nie cyberatak. "Naprawa może potrwać do kilku dni"

"Dobry Start". Kto może otrzymać 300 plus?

Nabór wniosków o Dobry Start ruszył 1 lipca. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rzecznik ZUS przekazał, że od 1 lipca rodzice złożyli prawie 1,6 mln wniosków o świadczenie dla ponad 2,2 mln dzieci.

"Elektroniczna obsługa tego zadania przez ZUS pozwala na szybką wypłatę środków. W piątek na konta rodziców Zakład przeleje około 30 mln zł. W sumie 19 i 22 lipca w ramach programu Dobry Start do rodzin trafi około 60 mln złotych dla blisko 200 tys. dzieci" – poinformował Żebrowski.

W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS dla prawie 4,6 mln dzieci wypłacił 1 mld 38 mln zł tzw. wyprawki szkolnej.

Nabór wniosków potrwa do końca listopada. Złożenie wniosku po tym terminie będzie możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności. Żebrowski podkreślił, że najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store

Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, wniosek o świadczenie mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych