Limity dorabianie do emerytury - grudzień 2024

Seniorzy, którzy pobierają rentę lub wcześniejszą emeryturę i jednocześnie są aktywni zawodowo, nie mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Tę grupę obowiązują ściśle określone limity. Jeśli senior przekroczy ustalony przez ZUS pułap, to ryzykuje pomniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia oraz utratą prawa do 13. i 14. emerytury. Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. Od 1 września 2024 roku obowiązują nowe progi ustalone przez ZUS. Minimalna kwota limitu stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, zaś maksymalna 130% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie w przypadku przychodu do 5 626,90 zł emerytura pozostaje bez zmian. Zaś w sytuacji, kiedy to przychód waha się od 5 626,90 zł do 10 450 zł ZUS tylko odpowiednio zmniejszy wysokość świadczenia. Ale po przekroczeniu przychodu sięgającego 10 450 zł – wcześniejsza emerytura zostanie zawieszona. Trzeba mieć na uwadze fakt, że te stawki obowiązują przez trzy miesiące. W grudniu mogą ponownie ulec zmianie.

Należy zaznaczyć, że jeśli prawo do emerytury powstało w ciągu roku, limity nie obejmują przychodów uzyskanych przed ustaleniem prawa do świadczenia, nawet jeśli wypłata nastąpiła po uzyskaniu prawa do tego świadczenia.

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

Jest jednak grupa seniorów, która może dorabiać bez ograniczeń. Przede wszystkim to większość emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (panie 60 lat i panowie 65 lat), renciści – pobierający renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, jeśli niezdolność do pracy jest powiązana ze służbą wojskową. Dotyczy to także rent rodzinnych po uprawnionych do tych świadczeń. Limity nie obowiązują kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn 65-letnich, którzy pobierają rentę rodzinną korzystniejszą finansowo od przyznanej im emerytury.