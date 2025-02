Zwrot podatku. Krok po kroku, jak się dowiedzieć kiedy przyjdzie na konto

Kursy walut 25.02.2025. Złoty się umacnia. Co się dzieje z kluczowymi walutami?

Jak najszybciej dostać zwrot podatku? Jest metoda na skrócenie oczekiwania

PIT możemy rozliczyć w tradycyjny "papierowy" sposób, ale również cyfrowo, co przyśpieszy czas oczekiwania na zwrot podatku! W przypadku tradycyjnej formy rozliczenia podatkowego możemy czekać na zwrot nawet 3 miesiące, a dzięki internetowym rozliczeniu, możemy skrócić ten czas do 45 dni (a często otrzymamy zwrot szybciej!). W ubiegłym roku wielu podatników dostawało swoje zwroty nawet w ciągu tygodnia - o ile zaznaczyli zwrot na rachunek bankowy (zwrot pocztą trwały dłużej).

Oczywiście może dojść do sytuacji, w której wystąpi niedopłata podatku i będziemy musieli dopłacić! Również w tym wypadku lepiej zająć się tym jak najszybciej, bo będziemy mogli wcześniej zaplanować sobie wydatki.

Jak rozliczyć e-PIT i szybciej dostać zwrot podatku?

W pierwszej kolejności wchodzimy na stron podatki.gov.pl, a następnie musimy się zalogować do e-Urzędu Skarbowego. Możemy zrobić to e-dowodem, profilem zaufanym, lub aplikacją mObywatel. Możemy zrobić to też korzystając z danych podatkowych, tj. numeru PESEL, NIP i datą urodzenia i kwotą rozliczenia za poprzedni rok (którą sprawdzimy z PIT otrzymany od pracodawcy).

Jeśli udało nam się zalogować, powinno przed nami pojawić się rozliczenie. Jeśli na dole będzie wyświetlała się kwota w kolorze zielonym, to oznacza, że należy nam się zwrot podatku. W przypadku, gdy kwota podświetla się na czerwono, musimy dopłacić do rozliczenia.

Następnie musimy sprawdzić czy nasze dane się zgadzają. Warto sprawdzić także formę, w jakiej chcemy uzyskać zwrot podatku. Jeśli chcemy dostać go przelewem (co jest najszybszym rozwiązaniem), warto sprawdzić, czy zgadza się numer naszego rachunku bankowego.

Zanim złożymy PIT warto pamiętać o potencjalnych ulgach, czy możliwością rozliczenia się wspólnie - w zależności od naszej sytuacji. Możemy także przekazać 1,5 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeśli wszystkie dane się zgadzają, możemy zaakceptować i wysłać zeznanie. Później nie musimy już składać żadnych wniosków, po złożeniu PIT, otrzymamy zwrot podatku (jeśli takowy się nam należał). Jeśli wybraliśmy zwrot podatku na konto, dostaniemy zwrot do 45 dni.

