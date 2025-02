Spis treści

Czym jest usługa Twój e-PIT?

Twój e-PIT to bezpłatna usługa dostępna w ramach e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W usłudze Twój e-PIT można zobaczyć automatycznie uzupełnione deklaracje podatkowe, wystarczy jedynie sprawdzić dane, a następnie albo po prostu je zaakceptować, albo w razie potrzeby poprawić i złożyć. W usłudze Twój e-PIT najczęściej wypełniane są deklaracje PIT-37 i PIT-38. Możliwości jest jednak więcej i obejmują one również: PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-DZ i PIT-OP, czyli oświadczenie o przekazaniu 1,5 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. W tym roku po raz drugi w usłudze Twój e-PIT będzie można rozliczyć także przychody z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej.

Tegoroczna nowość: aplikacja e-Urząd Skarbowy

W tym roku po raz pierwszy podatnicy będą mogli rozliczyć zeznania podatkowe również w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. To nowość wprowadzona niedawno przez Ministerstwo Finansów. Aplikację można bezpłatnie pobrać na swoje smartfony ze sklepów Google Play i App Store. Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl/aplikacja-mobilna-e-us.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Z usługi Twój e-PIT można skorzystać w przeglądarce internetowej oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. W przypadku tej pierwszej możliwości należy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy na stronie www.podatki.gov.pl. Są dwa sposoby logowania:

* przez login.gov.pl (do wyboru: profil zaufany, aplikacja mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczna),

* przez dane autoryzujące (takie jak: PESEL lub NIP oraz kwota łącznego przychodu i kwota do zapłaty/nadpłaty z ubiegłorocznego zeznania podatkowego).

Warto pamiętać, że wybierając pierwszą z metod, czyli login.gov.pl, można skorzystać z pełni możliwości e-Urzędu Skarbowego, a wybierając drugą z nich, czyli dane autoryzujące – tylko ze swoich danych i usługi Twój e-PIT.

W przypadku chęci rozliczenia zeznania podatkowego w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy, należy pobrać aplikację i potwierdzić w niej swoją tożsamość za pomocą węzła krajowego (login.gov.pl). Po tym kroku następne logowania do aplikacji będą wymagały już tylko użycia biometrii lub PIN-u.

Możliwość składania zeznań za 2024 rok kończy 30 kwietnia 2025 roku. Usługa Twój e-PIT jest dostępna w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Co warto wiedzieć o logowaniu profilem zaufanym?

Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, który pozwala potwierdzić tożsamość w Internecie oraz podpisywać dokumenty podpisem elektronicznym. Jest to bezpłatne i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu wiele spraw urzędowych można załatwić przez Internet. Założenie go jest proste i możliwe do zrobienia nawet w kilka minut.

Są aż 4 metody zakładania i potwierdzania profilu zaufanego:

* bank lub inny dostawca tożsamości,

* rozmowa wideo z urzędnikiem,

* e-dowód (czyli każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku),

* wizyta w placówce (w jednym z ponad 2 tys. punktów potwierdzających w Polsce i za granicą).

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą profilu zaufanego?

1. Wybierz metodę logowania: Profil zaufany.

2. Zaloguj się do profilu zaufanego przy pomocy jednego z dwóch sposobów: hasło i login do profilu zaufanego lub bankowość elektroniczna.

3. Wpisz potrzebne dane.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Jego ważność można łatwo przedłużyć, logując się do niego i wybierając odpowiednią opcję w panelu profilu zaufanego.

Co warto wiedzieć o logowaniu aplikacją mObywatel?

Aplikacja mObywatel to bezpieczne i bezpłatne narzędzie, które oszczędza czas i ułatwia codzienność milionom użytkowników. Dzięki niej można mieć w telefonie wiele różnych dokumentów, w tym mDowód, czyli cyfrowy dokument tożsamości. Można w niej także korzystać z wielu praktycznych usług i funkcji, które między innymi zwiększają bezpieczeństwo, jak na przykład Zastrzeż PESEL czy Bezpiecznie w sieci.

Aby zacząć korzystać z aplikacji mObywatel, należy pobrać ją ze sklepów Google Play lub App Store, a następnie zarejestrować się do niej poprzez potwierdzenie swojej tożsamości i dodanie jednego z czterech pierwszych dokumentów: mDowodu, Diia.pl, legitymacji szkolnej lub studenckiej. Pierwsze dwa z tych dokumentów, czyli mDowód i Diia.pl, pozwalają potwierdzić swoją tożsamości w Internecie, na przykład w serwisach administracji państwowej za pomocą węzła krajowego (login.gov.pl).

Dodanie mDowodu lub Diia.pl jest proste i można to zrobić w zaledwie kilka chwil.

Są 4 metody potwierdzenia tożsamości w aplikacji mObywatel i uzyskania mDowodu:

* profil zaufany,

* bank lub inny dostawca tożsamości,

* e-dowód,

* wizyta w urzędzie.Kolejne logowania do aplikacji mObywatel odbywają się za pomocą: hasła, biometrii lub biometrii z PIN-em.

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą aplikacji mObywatel?

1. Wybierz metodę logowania: Aplikacja mObywatel

2. Zaloguj się do aplikacji mObywatel

3. W menu dolnym naciśnij Kod QR

4. Wybierz Zeskanuj kod QR

5. Nakieruj aparat w telefonie na kod QR widoczny w oknie przeglądarki

6.Potwierdź, że chcesz udostępnić swoje dane.

Zamiast skanowania kodu QR możliwe jest także przepisanie kodu liczbowego, który znajduje się obok kodu QR.

Jeśli do e-Urzędu Skarbowego lub innego serwisu administracji państwowej użytkownik loguje się w przeglądarce na smartfonie, na którym jest aplikacja mObywatel, wówczas cały proces jest jeszcze szybszy. Z okna przeglądarki użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do aplikacji mObywatel.

