Autor:

Wysokie zyski i rekordowa dywidenda

Według spółki, lokomotywą wyniku były segmenty "Wydobycie i Gaz", które wygenerowały łącznie 70 proc. zysku EBIDTA (Wynik finansowy spółki przed opodatkowaniem). Rafineria i Energetyka to również segment, którego wyniki wzrosły po ok. 2 mld zł (r/r). Petrochemia odnotowała wyższy o 19 proc. poziom sprzedaży, a Detal wzrost udziałów rynkowych, notując najwyższy w historii wynik wolumenowy dla czwartego kwartału - czytamy w raporcie spółki.

Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2024 rok na rekordowym poziomie 6 zł na akcję. Na tę kwotę składa się progresywna dywidenda gwarantowana w wysokości 4,5 zł na akcję oraz dodatkowa premia w wysokości 1,5 zł na akcję, która zależy od generowanych wyników i sytuacji finansowej spółki.

– To był bardzo dobry kwartał dla ORLENU. Osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne. Zakończyliśmy prace nad strategią, która została doskonale przyjęta przez rynek i przyczyniła się do dwucyfrowego wzrostu kursu spółki. Wygenerowaliśmy dużą ilość gotówki, więc możemy zaoferować akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę. W minionym roku co dziesiąta złotówka odprowadzana do budżetu państwa pochodziła z ORLENU – mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLEN. – Odkryliśmy nowe złoża gazu i ropy naftowej, prowadzimy wielkoskalowe inwestycje w energetykę, zwiększamy naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne- zapewnił Fąfara.

Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. Finansowych dodaje, że notowania akcji koncernu, które mocno zyskują na wartości oraz olbrzymi sukces pierwszej w historii emisji obligacji na rynku północnoamerykańskim, w ramach której pozyskaliśmy 1,25 miliarda dolarów finansowania dla strategicznych inwestycji.

"Kontynuujemy nasze skuteczne działania skupiając się na efektywności, kontroli kosztów oraz nowych, rentownych projektach, które długofalowo wzmocnią konkurencyjność całej grupy" - twierdzi Bartoś z Orlenu.

Przypomnijmy, że wcześniej spółka ogłosiła strategię inwestycyjną. Wśród założeń inwestycyjnych Orlen deklaruje, że w ciągu 10 lat chce pozyskać m.in.:

27 miliardów m3 gazu – czyli pełne zaspokojenie potrzeb Polski. Tyle paliwa Orlen dostarczy na krajowy rynek dzięki zwiększeniu wydobycia w Norwegii, Polsce i Ameryce Północnej oraz kontraktom handlowym.

4,3 GW mocy w energetyce gazowej – czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 7,5 miliona gospodarstw domowych.

1,4 GW energii – taką pojemność będą miały wielkoskalowe magazyny energii, z których 300 tys. gospodarstw domowych mogłoby czerpać zasilanie przez całą dobę.

Jak informuje koncern, "powstaną cztery morskie farmy wiatrowe oraz co najmniej dwie małe elektrownie jądrowe".