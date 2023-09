Case IH wprowadza renomowaną przekładnię w ciągnikach Vestrum

Marka Case IH poszerzyła swoją ofertę przekładni do ciągników Vestrum o mocy od 100 do 130 KM, wprowadzając w miejsce przekładni bezstopniowej CVXDrive przekładnię typu Powershift ActiveDrive 8, dzięki czemu potencjalni klienci mogą lepiej dopasować przekładnię do swoich potrzeb. Ośmiostopniowa, trzyzakresowa przekładnia typu Powershift ActiveDrive 8 była wcześniej stosowana tylko w ciągnikach Maxxum o moc od 115 do 150 KM; obecnie klienci niepotrzebujący pełnej przekładni bezstopniowej mają do dyspozycji rozwiązanie alternatywne i tańsze, lecz jednocześnie zapewniające niskie zużycie paliwa i duże możliwości. Na pierwszym zakresie można poruszać się z prędkością od 0 do 10,7 km/h i jest on przeznaczony do prac wymagających dużej siły pociągowej, natomiast prędkości jazdy na drugim zakresie wynoszą od 4,3 do 18,1 km/h i jest on przeznaczony do wykonywania większości prac. Do jazdy po drogach przekładnię można włączyć na trzecim zakresie i poruszać się z prędkością od 0 do 40 km/h; funkcja omijania biegów umożliwia szybką zmianę biegów przełączanych pod obciążeniem. Bieg pełzania umożliwia jazdę z prędkością 190 m/h przy wykonywaniu prac specjalistycznych.

- Wprowadzenie 8-stopniowej przekładni typu Powershift Active Drive 8 do serii ciągników Vestrum ma na celu zwiększenie jej atrakcyjności poprzez oferowanie klientom szerszego wyboru specyfikacji w tym segmencie mocy, aby spełnić więcej potrzeb klientów - mówi Christel Diebolt, menadżer ds. marketingu produktów marki Case IH odpowiedzialny za ciągniki Vestrum.

- Posiada on prawdziwą przekładnię typu Powershift z technologią podwójnego sprzęgła, która eliminuje straty napędu lub trakcji podczas zmiany biegu lub kierunku jazdy. Umożliwia ona również ruszenie ciągnikiem na najwyższym zakresie, zwiększanie prędkości jazdy po polu bez przerwania przenoszenia mocy na koła i niemal niezauważalną zmianę biegów, a sprzęgło Active Clutch II umożliwia zatrzymanie ciągnika bez użycia pedału hamulca.

Dwa poziomy specyfikacji

Ciągniki Vestrum z przekładnią ActiveDrive 8 są oferowane z dwoma pakietami wyposażenia. Modele w wersji „Selection” posiadają na wyposażeniu mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej, pompę hydrauliczną o wydatku 80 lub 110 l/min, 3-biegowy WOM i przedni zaczep. Dostępne są dwie wersje dachu: w kabinie z niskim dachem o wysokości 2,7 m zastosowano panoramiczne okno dachowe przeznaczone do pracy z ładowaczem, natomiast w wersji standardowej kabina ma wysokość 2,83 m. Można zamówić klimatyzację, fotel instruktora i amortyzację kabiny. Alternatywna wersja „Advanced” jest wyposażona w dodatkowe elementy takie jak przedni zaczep z funkcją zarządzania zaczepem, elektrohydrauliczne zawory hydrauliki zewnętrznej oraz opcjonalne elementy takie jak zaawansowany system zarządzania jazdą na uwrociu, obsługiwany za pomocą monitora AFS Pro 700 Plus układ automatycznego prowadzenia oraz magistralę ISOBUS.

Wspólne cechy

Zarówno w modelach ciągników Vestrum z przekładnią CVXDrive jak i z przekładnią ActiveDrive 8 zastosowano ten sam czterocylindrowy silnik NEF firmy FPT o pojemności skokowej 4,5 l spełniający wymogi normy Stage V. Przy prędkości obrotowej w zakresie od 1 700 do 1 900 obr/min rozwija on moc o 10 KM większą niż moc znamionowa, a jego maksymalny moment obrotowy osiąga przy 1 300 obr/min. Standardowo ciągnik posiada tylny zaczep ze złączem kat. II / III N o udźwigu 5 600 kg; przedni zaczep o udźwigu 2 300 kg i przedni WOM z biegiem 1000 i mokrym sprzęgłem stanowią wyposażenie opcjonalne. Manewrowość ciągnika zapewnia promień skrętu równy 4,5 m.

Amortyzowana kabina o poziomie hałasu 69 dB(A) posiada dżojstik do obsługi ładowacza oraz z przyciskami do obsługi przekładni napędowej. Terminal AFS Pro 700 Plus z ekranem dotykowym jest wyposażony w menu szybkiego uruchamiania i maksymalnie cztery wejścia kamery.Certyfikat AEF ISOBUS dla funkcjonalności uniwersalnego terminala i sterownika zadań gwarantuje kompatybilność z narzędziami posiadającymi ten certyfikat. Opcjonalne usługi telematyczne AFS Connect™ umożliwiają zdalne monitorowanie i gromadzenie danych w czasie rzeczywistym. Dostępne jest również opcjonalne wyposażenie takie tak układ automatycznego prowadzenia AFS AccuGuide™ i układ automatycznego wykonywania skrętu na uwrociu AFS AccuTurn Pro.

Ciągniki Vestrum z przekładnią ActiveDrive 8 wejdą do produkcji w czerwcu 2023 r. i będą dostępne w całej Europie na jesieni.