Nie nawozimy nigdy mokrej trawy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie źdźbeł lub większych powierzchni trawnika!

Agrobiznes

Dopłaty do nawozów: MRiRW przedłużyło terminy

Do 31 lipca 2023 r., a nie jak pierwotnie planowano do 14 lipca 2023 r., ma potrwać nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez).