Oznacza to, że pomocnicy rolnika, będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. i których pobyt w Polsce będzie w dalszym ciągu legalny, mogą do 4 marca 2024 r. świadczyć pomoc w gospodarstwie rolnika w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, z czym wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa powyżej, z terytorium Polski na okres powyżej 30 dni, a także korzystanie przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu na terytorium Polski.

Źródło: KRUS