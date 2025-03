Autor:

Renta wdowia to nowe świadczenie, które umożliwia jednoczesną wypłatę renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli zbiegu świadczeń. Możesz otrzymać:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia, albo

100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15 proc., ale 25 proc. drugiego świadczenia.

Ważne! Prawo do renty rodzinnej i do własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy nie musi być ustalone w tym samym organie rentowym. Każdy z organów (KRUS, ZUS, WBE, BESW, ZER MSWiA) może ustalić prawo do poszczególnych świadczeń, a zbieg świadczeń może przysługiwać.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Możesz pobierać świadczenia w zbiegu, jeżeli jesteś wdową lub wdowcem i spełniasz łącznie poniższe warunki:

masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci Twojego małżonka pozostawałaś/pozostawałeś z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyłaś/nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez Ciebie 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostajesz obecnie w związku małżeńskim.

Prawo do wypłaty renty rodzinnej ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Jak ubiegać się o rentę wdowią?

Aby dostać rentę wdowią musisz złożyć wniosek. Możesz to zrobić:

osobiście,

za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,

przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS-ePUAP,

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,

w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej).

Wzór wniosku o zbieg świadczeń dostępny jest w każdej jednostce organizacyjnej KRUS i na stronie internetowej Kasy.

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Ale jeśli dotychczas wdowa lub wdowiec nie złożyli wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie), które to KRUS mógłby wypłacać łącznie z rentą rodzinną, to trzeba złożyć wniosek. Dołączyć do niego należy dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Od kiedy będzie wypłata świadczenia?

Prawo do wypłaty zbiegu świadczeń będzie przyznawane od dnia spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku i nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r., prawo do wypłaty zbiegu powstanie nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Maksymalna wysokość renty wdowiej

Wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu, nie może być wyższa od trzykrotności kwoty najniższej emerytury. Najniższa emerytura wynosi obecnie (od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.) - 1 878,91 zł brutto, jej trzykrotność wynosi 5636,73 zł. Tyle więc wynosi limit renty wdowiej od lipca 2025 r. do końca lutego 2026 r.

Sprawdź, czy masz prawo do połączonych świadczeń

Wypełnij ankietę dostępną na stronie ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia i dowiedz się, czy będziesz mógł pobierać świadczenia w zbiegu. Warunki do otrzymania renty wdowiej są takie same dla każdego emeryta/rencisty, bez względu na to, czy otrzymuje świadczenie z KRUS czy z ZUS, czy z innego organu rentowego.

Wybierz najkorzystniejszy wariant wypłaty świadczenia

W wybraniu najkorzystniejszego wariantu przysługujących świadczeń pomoże Ci udostępniony na stronie ZUS kalkulator łączenia świadczeń z rentą rodzinną:

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kalkulator-renty-wdowiej.

Mogą z niego skorzystać też osoby pobierające świadczenia z KRUS, a więc jest to również kalkulator renty wdowiej dla rolników. Jego użycie wymaga wykonania kilku prostych kroków:

wybór instytucji, która ustaliła prawo do świadczenia – poza KRUS jest możliwość wyboru ZUS, BESW (Biuro Emerytalne Służby Więziennej), WBE (Wojskowe Biuro Emerytalne) oraz ZER MSWiA (Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji);

wybór (z rozwijalnej listy) przysługującego świadczenia (np. emerytura rolnicza);

wpisanie aktualnej, miesięcznej kwoty brutto wybranego świadczenia;

powtórzenie powyższych kroków dla kolejnego świadczenia;

wybór (opcjonalnie) dodatku do świadczeń (np. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki) i wpisanie jego kwoty;

wpisanie (opcjonalnie) świadczenia zagranicznego;

kliknięcie przycisku „oblicz”.

Po wykonaniu powyższych czynności kalkulator renty wdowiej dla rolników zaprezentuje możliwe warianty świadczeń w zbiegu. Jako pierwszy pojawi się ten najkorzystniejszy pod względem finansowym.

Ważne! Jeżeli wdowa lub wdowiec ma prawo do świadczenia emerytalno-rentowego z KRUS i z innego organu rentowego wniosek o rentę wdowią może złożyć w dowolnym organie rentowym (także w KRUS). Wówczas organy rentowe we własnym zakresie pozyskają informacje o świadczeniu z innego organu. Osoby uprawnione do świadczeń z dwóch organów rentowych mogą same zdecydować, do którego z nich chcą złożyć wniosek o rentę wdowią.

Renta wdowia: KRUS uruchomił infolinię

Pod numerem 22 592 66 40 w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni powszednie możesz uzyskać wszelkie informacje na temat zasad przyznawania renty wdowiej.