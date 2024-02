Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z PLL LOT umożliwił zbieranie mil w lotniczym programie Miles & More

Prof. Mark Coeckelbergh prelegentem na Kongresie Futurist of The Year 2024

www.pekao.com.pl/private-bankingNie ma znaczenia, czy dziś latasz czy jeszcze nie, czy jesteś już uczestnikiem programu Miles & More, czy dopiero się nim staniesz. Dzięki strategicznej współpracy Banku Pekao z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT oraz Miles & More, w krótkim czasie można łatwiej, szybciej oraz taniej realizować swoje wymarzone podróże.

– Bank Pekao jako jedyny bank w Polsce umożliwia gromadzenie mil w programie Miles & More. Skupiamy się na potrzebach klientów. Naszym celem jest nie tylko sprostanie tym oczekiwaniom, ale również dostarczanie produktów i usług, które będą wygodne, atrakcyjne i pełne korzyści. Dlatego konsekwentnie realizujemy naszą strategię mającą na celu udostępnianie klientom najlepszych rozwiązań w Polsce. Bardzo dobrym przykładem jest Karta Kredytowa z Żubrem, która od momentu wdrożenia cieszy się ogromną popularnością. Potwierdza to niemal dwukrotny wzrost udziału rynkowego Banku Pekao w sprzedaży kart kredytowych. Jestem przekonany, że dzięki programowi Miles & More nasi klienci będą mogli jeszcze łatwiej spełniać swoje marzenia o podróżowaniu – powiedział Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Program Miles & More to największy w Europie program lojalnościowy pozwalający gromadzić mile i wymieniać je m.in. na bilety ponad 35 linii lotniczych. Mile można wymienić na bilety przewoźników zrzeszonych w Star Alliance oraz innych partnerskich linii lotniczych programu Miles & More, np.: PLL LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Brussels czy portugalski TAP. Zgromadzone mile można wymienić również na: podwyższenie klasy podróży samolotem, rezerwację hotelu, wynajem samochodu oraz nagrody rzeczowe.

– Z myślą o pasażerach, którzy od zawsze byli w centrum naszej uwagi, dążymy do ciągłego doskonalenia naszej oferty, a programy lojalnościowe odgrywają w tym procesie istotną rolę. Wspólnie z Bankiem Pekao S.A. prezentujemy usługę, która przede wszystkim zaspokoi potrzeby często podróżujących pasażerów. Zapraszam serdecznie do korzystania z kart i zbierania mil, które będzie można wykorzystać nie tylko na przeloty, ale również na zakupy w naszym sklepie Shop&More – mówi Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

W ofercie Banku Pekao mile mogą zbierać obecni i nowi posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem oraz kart kredytowych bankowości prywatnej – Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite. Wystarczy, że w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 dołączą swoją kartę do programu Miles & More.

Karta Kredytowa z Żubrem to pierwsza karta kredytowa w Polsce dostępna w modelu abonamentowym dostępna w trzech pakietach: Standard, Złoty i Platynowy. Do programu Miles & More można dołączyć kartę w każdy pakiecie.

Posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem zyskują:

- 1000 mil powitalnych po pierwszej transakcji kartą

- Mile za transakcje – im wyższy pakiet karty, tym więcej mil Miles & More!

Pakiet Platynowy: 6 zł = 1 mila

Pakiet Złoty: 10 zł = 1 mila

Pakiet Standard: 20 zł = 1 mila. Ochronę przed utratą ważności mil zgodnie z zasadami Miles & More

Bank nalicza mile za płatności w sklepach stacjonarnych i w internecie, wypłaty gotówki w bankomatach oraz za przelewy z karty.

Posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem z Miles & More w Pakiecie Złotym i Platynowym dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej odprawy Business Check-in na lotnisku Chopina w Warszawie podróżując liniami lotniczymi PLL LOT.

Szczegóły dostępne na pekao.com.pl/zbieram-mile.

Poza milami Miles & More posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem mogą korzystać także z innych benefitów, takich jak:

do 360 zł rocznie zwrotu za płatności w internecie np. za bilety lotnicze i inne zakupy (w Pakiecie Platynowym),

do 240 zł rocznie zwrotu opłat za przejazdy autostradami w Polsce i za granicą (w Pakiecie Platynowym),

bezpłatny dostęp do saloników lotniskowych w przypadku opóźnienia lotu rejsowego dla posiadacza karty oraz 4 osób towarzyszących (w Pakiecie Złotym i Platynowym).

Więcej szczegółów o karcie można znaleźć na: www.pekao.com.pl/karta-z-zubrem.

Klienci bankowości prywatnej Banku Pekao, którzy posiadają karty kredytowe Pekao World Elite Mastercard lub Pekao Visa Infinite również mogą zbierać mile w programie Miles & More. To kolejna – obok szerokiego pakietu ubezpieczeń, serwisu Concierge i nielimitowanych wejść do saloników lotniskowych w ramach Priority Pass – dodatkowa funkcjonalność prestiżowych kart kredytowych Banku Pekao S.A.

Posiadacze kart kredytowych bankowości prywatnej Banku Pekao zyskują Miles & More:

1000 mil powitalnych po pierwszej transakcji kartą,

Mile za transakcje: 5 zł = 1 mila,

Ochronę przed utratą ważności mil zgodnie z zasadami Miles & More.

Posiadacze kart Pekao World Elite Mastercard lub Pekao Visa Infinite z Miles & More dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej odprawy Business Check-in na lotnisku Chopina w Warszawie podróżując liniami lotniczymi PLL LOT oraz bezpłatnej usługi Fast Track na lotnisku Chopina, dla siebie i osób towarzyszących w jednej rezerwacji, jeżeli bilet na lot został zakupiony na stronie lot.com.

Więcej szczegółów o kartach prestiżowych bankowości prywatnej można znaleźć na: www.pekao.com.pl/private-banking.

