BNP Paribas Faktoring rozwija system do obsługi transakcji faktoringowych

Każdy nowy klient BNP Paribas Faktoring uzyskuje dostęp do innowacyjnego systemu faktoringowego, który w ostatnim czasie przeszedł zaawansowaną transformację. Zapewnia szeroki wybór poziomów funkcjonalności oraz różne scenariusze akceptacji działań użytkownika. Klient, po zarejestrowaniu faktur w systemie faktora, co odbywa się poprzez zgłoszenie jedynie danych z wystawionych faktur, może zdecydować, za które faktury chce wcześniej otrzymać środki z wystawionych faktur. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika systemowi e-trade, usługa faktoringu jest elastyczną formą finansowania – dostosowuje się do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, pozwalając na korzystanie z udzielonego limitu jedynie w razie potrzeby i często w 100% zapewniając bieżące finansowanie firmy.

- Rozwijany przez nas system e-trade jest doskonałym przykładem skutecznego wdrożenia automatycznych procesów do obsługi faktoringu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdybyśmy nie zderzyli naszej wizji z realnymi potrzebami Klientów. Przeprowadziliśmy szereg rozmów i odbyliśmy wiele spotkań, aby poznać ich punkt widzenia, jako finalnych użytkowników systemu, to właśnie do nich należało ostatnie słowo. Przejrzysty język, nowoczesna szata graficzna, praktyczne zastosowanie oraz wprowadzone funkcjonalności powstały w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby. Rozwijając system, nie domyślamy się, nasze propozycje konsultujemy bezpośrednio z Klientami. Takie podejście jest kluczowe, aby udostępniać system faktoringowy, dzięki któremu stale wyznaczamy trendy – mówi Edyta Oszajca, kierowniczka zespołu ds. relacji z klientami w BNP Paribas Faktoring.

Faktoring pozwala przedsiębiorcy otrzymać pieniądze szybciej niż wynika to z terminu płatności określonego na fakturze, nawet zaraz po jej wystawieniu. Wszystko dzięki narzędziom faktoringowym, za pomocą których faktura w momencie przesłania do kontrahenta, trafia jednocześnie do firmy faktoringowej, która może ją sfinansować. W efekcie klient faktoringowy może otrzymać środki jeszcze tego samego dnia. Natomiast źródłem spłaty faktoringu są wpłaty dokonywane przez kontrahentów w terminie płatności określonym na fakturze.

Korzystanie z systemu e-trade niesie za sobą szereg korzyści. Klient na bieżąco może zarządzać listą swoich kontrahentów, ma możliwość wieloosobowej akceptacji wniosków o finansowanie faktur, może korzystać z dedykowanych szkoleń online wspierających korzystanie z systemu oraz samodzielnie tworzyć szczegółowe raporty ułatwiające obsługę faktoringu.

