W ciągu piętnastu lat ponaddwukrotnie wzrosła liczba działających w Polsce firm z branży szkoleń z 29,5 tys. do ponad 62 tys. Tak wykazała najnowsza analiza Krajowego Rejestru Sądowego, przeprowadzona przez wywiadownię gospodarczą Dun & Brdstreet na zlecenie ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, konferencji i szkoleń online. W ubiegłym roku zarejestrowano 3,6 tys. nowych firm w tym segmencie.

Branża szkoleń zdominowana przez kobiety

Sektor szkoleniowy należy do branż, w których bardzo widoczna jest obecność kobiet – w zależności od konkretnego profilu działalności udział kobiet wśród właścicielek firm oscyluje między 50 proc. a 70 proc. Pod tym względem stawia to szkolenia w jednym rzędzie z branżami beauty, opieki zdrowotnej czy księgowości.

Największy odsetek firm z branży szkoleń należących do kobiet notuje się w regionach z dużymi aglomeracjami miejskimi, a więc na Mazowszu, Dolnym i Górnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu. Z kolei najsłabiej pod tym względem wypadają Lubelszczyzna, Podkarpacie, Warmia i Mazury oraz województwa świętokrzyskie i opolskie.

Dla ponad połowy Polaków samorozwój jest ważny

- Polacy chętnie poświęcają czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Według dostępnych badań 70 proc. deklaruje, że inwestuje w siebie, m.in. ucząc się nowych rzeczy czy rozwijając swoje pasje. Zdaniem 56 proc. samorozwój jest ważny. Połowa badanych płaci za swoją edukację. Organizacja kursów, szkoleń, webinarów eksperckich i warsztatów to też coraz częstszy element modelu zarabiania twórców internetowych, bardziej dochodowy niż reklamy czy współprace sponsorowane – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Odbiorcy chętnie płacą twórcom za treści, które uznają za wartościowe – zarówno kupując bilety na organizowane przez nich wydarzenia, jak i dokonując dobrowolnych wpłat, tzw. donejtów, w wybranej przez siebie wysokości. Ten drugi model zarabiania to dobra opcja dla początkujących organizatorów wydarzeń online, którzy nie są pewni, czy potencjalni uczestnicy zechcą wykupić bilet na cały webinar, a także dla osób, które prowadzą bezpłatne wydarzenia online i chciałyby uczynić je dodatkowym źródłem dochodu.

Sektor szkoleniowy od 2009 r. stale wrasta w średnim tempie 5 proc. rocznie, a tendencji tej nie zakłóciła nawet pandemia, którą wiele innych branż odczuło bardzo boleśnie. W ciągu ostatnich czterech lat tempo rozwoju branży przyspieszyło do ok. 6 proc. rok do roku.