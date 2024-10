Gdzie najłatwiej prowadzi się biznes? Światowe raje dla przedsiębiorców

Polska w ogonie Europy i świata

Osiemnaste miejsce na świecie i siódme w Europie. Tak uplasowała się Polska na liście najgorszych krajów do prowadzenia biznesu, opracowanej na podstawie raportu Global Business Complexity Index 2024 od TWF Group. Z krajów europejskich słabiej wypadają jedynie Grecja (miejsce 1.), Francja (2.), Włochy (8.), Belgia (14.), Hiszpania (15.) i Chorwacja (17.). Jak podkreślają eksperci z platformy edukacyjnej Preply, tylko 3% Polaków twierdzi, że chciałoby założyć działalność gospodarczą w ciągu najbliższych trzech lat. To o 10 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia europejska i zarazem najniższy odsetek spośród wszystkich przebadanych państw. Co ciekawe, ponad dekadę temu wskaźnik ten wynosił ponad 20%.

Biznesom jest tu trudniej niż u naszych sąsiadów

W ubiegłych latach autorzy raportu argumentowali pozycję Polski wpływem Polskiego Ładu, który zmienił system podatkowy, oraz politycznymi zawirowaniami, jakie doprowadziły do wstrzymania części finansowania z UE. Teraz jest nieco lepiej. Polskę chwali się za postęp zakresie digitalizacji procesów związanych z prowadzeniem firmy, jednak miejsce 18. wciąż nie jest satysfakcjonujące – podkreśla Gina Sole, przedstawicielka Preply. Zaskakuje też pozycja Polski w porównaniu do najbliższych sąsiadów. Niemcy pod kątem przyjazności dla biznesu radzą sobie coraz lepiej. Czechy były jedenaste na liście najlepszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej. Polskę prześcignęła nawet ogarnięta wojną Ukraina, która cechuje się szybkim tempem reform.

Raje nie tylko turystyczne

Specjaliści z Preply, którzy na co dzień pomagają swoim uczniom w rozwijaniu kariery zawodowej poprzez naukę języków obcych, zaprezentowali listę miejsc, w których prowadzenie własnej firmy jest znacznie prostsze niż w Polsce. Na pierwsze miejsce zestawienia trafiły Kajmany – brytyjskie terytorium zamorskie. Brak podatku dochodowego i VAT oraz dynamiczny rozwój technologiczny co roku przyciągają tam międzynarodowych przedsiębiorców i inwestorów.

Drugie miejsce zajęła równie egzotyczna wyspa Curaçao, będąca terytorium zależnym Holandii. To prawdziwy raj, zwłaszcza dla firm działających w branży nieruchomości oraz w turystyce. Podium zamknęła Dania, stając się tym samym najprzyjaźniejszym krajem dla właścicieli biznesów na kontynencie europejskim. Chwalona jest zwłaszcza za tzw. cyfrowy punkt kompleksowej obsługi, w którym wszystkie usługi związane z prowadzeniem firmy są dostępne w jednym miejscu.

Czwarte miejsce na liście zajął Hongkong. Swoją atrakcyjność zawdzięcza przede wszystkim strategicznej lokalizacji, dzięki której stanowi „bramę” do Chin. Nie bez znaczenia jest też prosty system podatkowy i stabilność rynku. Podobnie wygląda to w przypadku Nowej Zelandii, która zajęła piąte miejsce listy Preply. Zarówno założenie działalności, jak i przestrzeganie przepisów są tam proste i intuicyjne.

Język angielski międzynarodowym językiem biznesu

Jak podkreślają eksperci z Preply, wszystkie te miejsca łączy jeszcze jeden ważny aspekt. Jest nim łatwość komunikacji. W niemal każdym z krajów znajdujących się na liście obowiązuje język angielski – używa się go zarówno w urzędach, na co dzień, jak i w środowisku biznesowym. Jedynym wyjątkiem jest Dania, choć i tam znajomość języka angielskiego wśród mieszkańców jest powszechna.Znajomość angielskiego jest dziś kluczem do budowania relacji z partnerami biznesowymi z różnych części świata. Otwiera drzwi do współpracy, innowacji i rozwoju na rynkach globalnych. Jest nie tylko narzędziem do komunikacji, ale także pomostem łączącym kultury i różne podejścia do biznesu – dodaje Gina Sole z Preply.

W pierwszej dziesiątce biznesowych „rajów” znalazły się także Holandia (miejsce 6.) oraz Wielka Brytania (miejsce 7.). Ta pierwsza przyciąga zagranicznych przedsiębiorców oraz inwestorów działających w sektorach technologii finansowych i sztucznej inteligencji (AI). Wielka Brytania, mimo kryzysu związanego z brexitem (wówczas niektóre firmy przeniosły wówczas swoje siedziby do innych krajów), wciąż pozostaje jednym z najprzyjaźniejszych miejsc do prowadzenia firmy. Spośród europejskich państw na listę top 20 od Preply trafiły też: Czechy (miejsce 11.), Malta (miejsce 12.), Irlandia (miejsce 13.), Norwegia (miejsce 14.), Luksemburg (miejsce 16.) i Cypr (miejsce 18.).

Lista Preply powstała na podstawie raportu Global Business Complexity Index 2024 autorstwa TWF Group. Indeks został stworzony na bazie analiz 292 wskaźników w 79 jurysdykcjach, które odpowiadają za 93% światowego PKB i 88% globalnych przepływów netto FDI.

