Jak bezpiecznie jeździć na eBike’u w górach? Poradnik na wakacje [WIDEO]

Rowery wyposażone w systemy wspomagania otworzyły nowe możliwości przed miłośnikami aktywnego wypoczynku, którzy spędzają wakacje w górach. - Przede wszystkim elektryki znacznie ułatwiają podjazdy. Wręcz umożliwiają pokonanie tych, na które być może nie starczyłoby nam sił. Co za tym idzie pozwalają wielu osobom pokonać w górach dystanse lub dotrzeć w miejsca, o których wcześniej mogli pomarzyć – tłumaczy popularność eBike’ów Darek Grudniewski, zawodnik enduro mtb, prowadzący kanał dr-ebike na YouTubie.

Na rosnącą popularność jazdy na rowerach w górach wpływa też bez wątpienia rozwój infrastruktury, a przede wszystkim dedykowanych górskich ścieżek rowerowych. Przykładem może być sieć Single Track w Świeradowie Zdroju czy wyjątkowy na skalę europejską system Single Track Glacensis w Kotlinie Kłodzkiej. Wspomniane miejsca już od dłuższego czasu funkcjonują jako jedne z głównych atrakcji turystycznych tych regionów. Ich odkrywanie znacznie ułatwiło w ostatnich latach pojawienie się wielu wypożyczalni eBike’ów.

- Rowery ze wspomaganiem uczyniły góry bardziej dostępnymi i same stały się bardziej dostępne. Tak naprawdę każdy może spróbować. Warto jednak pamiętać, że jazda w górach – nawet po szutrowej drodze – to nie to samo co przejażdżka ścieżką rowerową – mówi Grzegorz Śmigowski, organizator wycieczek rowerowych w Beskidach. Pod jego okiem swoją przygodę z rowerami elektrycznymi rozpoczęła ostatnio Kasia Dziurska, trenerka fitness i Mistrzyni Świata Fitness. Wspólnie z Bosch eBike Systems, wiodącym producentem systemów wspomagania do rowerów, przygotowali oni w pięknych okolicach Czarna Góra Resort filmowy poradnik, który może pomóc bezpiecznie i komfortowo rozpocząć przygodę z eBikiem w górach.

