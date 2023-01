Janusz Górka Sales Managerem w Vectra AI

Nieustająca fala cyberataków

– W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z nieustającą falą głośnych cyberataków, więc w większości organizacji decydenci dobrze rozumieją znaczenie bezpieczeństwa. Mimo to, wiele firm wciąż znajduje się w nienajlepszej sytuacji – mówi Christian Putz, Country Manager w Vectra AI. – Jestem przekonany, że dzięki współpracy z tak doświadczonym managerem jak Janusz, uda nam się dotrzeć do polskich przedsiębiorców szukających najlepszych rozwiązań, które dają możliwość pełnej i skutecznej ochrony i przekazać im naszą wiedzę i wsparcie – zaznacza.

Janusz Górka dołącza do zespołu Vectry. Jaka będzie jego rola?

Janusz Górka dołączył do zespołu Vectry wraz z początkiem stycznia. Jego rolą będzie wspieranie ekspansji firmy w Polsce i rozwijanie jej rynkowej strategii.

– Jestem pod wrażeniem dotychczasowych osiągnięć Vectry na polskim rynku. Ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i szeroki pakiet wysokiej jakości rozwiązań, jakie Vectra ma w swoim portfolio z pewnością sprzyjają rozwojowi, dlatego niezmiernie cieszę się na współpracę z naszymi klientami i partnerami w Polsce – powiedział Janusz Górka, Sales Manager w Vectra AI.

Zespół Vectra AI rośnie w siłę

Janusz Górka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju biznesu, kierowaniu zespołami sprzedażowymi, a także zarządzaniu procesami sprzedaży złożonych rozwiązań w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług IT poprzez bezpośrednie i pośrednie kanały biznesowe.

W Vectra AI doceniono przede wszystkim jego wieloletnią praktykę zawodową zdobytą w międzynarodowym środowisku korporacyjnym oraz silne zaplecze techniczne. Swoje doświadczenie zdobywał min. w takich firmach jak Oracle, NetApp czy Digital Forms.

Źródło: vectra.ai

