Kolejna nowość od onesano. EstraSOS – wegańskie sosy do dań i sałatek

Każde opakowanie EstraSOSu zawiera pięć wygodnych i poręcznych saszetek (10 ml) sosów w popularnych wariantach smakowych, które idealnie pasują do dań głównych, przekąsek i sałatek: chili, czosnek, bazylia & oregano, pomarańcza & rozmaryn oraz koperek. Można nimi polewać potrawy na ciepło o maksymalnej temperaturze 90°C. Sprawdzą się zarówno jako samodzielny dodatek do ulubionych dań, jak i komponując się z wieloma popularnymi przepisami.

Prosty skład oraz tylko naturalne składniki sprawiają, że EstraSOS to unikalny produkt, dzięki któremu w szybki i przyjemny sposób można uzupełnić dietę w niezbędne witaminy oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. W zależności od potrzeb, można dodać go do makaronu, zupy czy sałatki lub polać nim każde przyrządzone wcześniej danie. Produkt jest zabezpieczony przed procesami utleniania. Ponadto, charakteryzuje się doskonałą proporcją omega -3 do omega -6, działając w organizmie aż do 24 godzin – mówi Sebastian Duży, dyrektor działu badań w onesano.

EstraSOS to połączenie doskonałego, w pełni naturalnego smaku i maksymalnej wygody stosowania oraz szybki sposób na zdrowo zbilansowaną dietę każdego dnia i w każdych warunkach. Bazą do wytworzenia każdego sosu jest estryfikowany, odgoryczony olej lniany. Zawiera on najwięcej spośród olei roślinnych – około 60% kwasu alfa-linolenowego ALA (omega-3), który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Co więcej, zawarte w nim kwasy tłuszczowe z grupy omega występują w postaci estrów etylowych, co zapewnia ich znakomitą biodostępność oraz szybki transport do wszystkich komórek.

