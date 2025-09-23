Kongres Zdrowe Miasta już 30 września! Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji

Już pod koniec września przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora biznesowego oraz organizacji pozarządowych wspólnie zastanowią się, jak tworzyć zdrowe i zrównoważone miasta. Ubiegłoroczna edycja Kongresu pokazała, że taka dyskusja jest niezbędna. Teraz organizatorzy idą o krok dalej, rozszerzając formułę wydarzenia i łącząc wiedzę ekspertów z praktycznymi rozwiązaniami.

- Po raz drugi spotkamy się ze wszystkimi, którym leży na sercu zrównoważony rozwój polskich miast. Podczas Kongresu zaprezentujemy wyniki czwartej edycji Indeksu Zdrowych Miast – inicjatywy rozpoczętej w 2022 roku, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem opinii publicznej. Na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego wyróżnimy miasta najlepiej dbające o jakość życia i zdrowie swoich mieszkańców, ale największa wartość Indeksu pozostaje niezmienna – wzajemna inspiracja do zmian na rzecz dobra wspólnego – podkreśla dr Anna Rulkiewicz, inicjatorka Kongresu, Prezeska Grupy LUX MED.

Cztery filary zdrowego miasta

Druga edycja Kongresu została zaplanowana tak, by kompleksowo ująć kluczowe wyzwania współczesnych miast. Program opiera się na czterech blokach tematycznych:

· Przestrzeń i Środowisko

· Gospodarka i Zdrowie

· Edukacja i Społeczeństwo

· Bezpieczeństwo i Infrastruktura

Każdy blok będzie się składać z inspirującego wystąpienia wprowadzającego, dwóch paneli i rozmowy 1:1. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Paweł Jaworski – Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Magdalena Cieślik Wiceprezydentka Sopotu, Monika Chabior – Wiceprezydentka Gdańska, Karolina Adamska-Woźniak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Maria Andrzejewska z UNEP/GRID-Warszawa, a także Mariusz Sokołowski, Robert Korzeniowski, Magdalena Bigaj i wielu innych.

Całość programu skoncentruje się na najważniejszych tematach rozwoju zdrowych, przyjaznych mieszkańcom miast.

Nowe spojrzenie na zdrowie

Rosnące zainteresowanie zdrowiem miast i ideą zrównoważonego rozwoju skłoniło organizatorów Kongresu Zdrowe Miasta do wprowadzenia nowych inicjatyw. Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy zaprezentowane zostaną wyniki pilotażowego projektu Indeks Zdrowych Firm, realizowanego pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. To narzędzie ma pomóc przedsiębiorstwom w diagnozowaniu obszarów wymagających zmian i wdrażaniu rozwiązań, które realnie wspierają zdrowie oraz dobrostan pracowników.

- Celem Indeksu Zdrowych Firm nie jest tworzenie rankingu, lecz dostarczenie przedsiębiorcom rzetelnej wiedzy analitycznej, która pozwoli na pogłębioną i porównawczą samoocenę. Chcieliśmy wypracować narzędzie badawcze o wiarygodnej, transparentnej metodologii, umożliwiające ocenę polskich firm pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników oraz środowisko naturalne. Indeks ma promować i wyróżniać organizacje, które świadomie tworzą zdrowe miejsca pracy i inspirują innych do pozytywnych zmian – podkreśla prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES, założyciel Fundacji GAP.

Sukcesy liderów miejskiej zmiany

Podczas drugiej edycji Kongresu zaprezentowane zostaną wyniki 4. edycji Indeksu Zdrowych Miast. To kompleksowe opracowanie co roku analizuje, w jaki sposób polskie samorządy dbają o dobro mieszkańców. Tegoroczna edycja utrzymuje dotychczasowe kategorie: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę i przestrzeń. Ranking wskazuje miasta, które w najbardziej kompleksowy sposób podnoszą jakość życia swoich mieszkańców, stając się inspiracją dla innych samorządów.

- Jak co roku przeanalizowaliśmy działania 66 miast na prawach powiatu. Ponownie podzieliliśmy je na dwie grupy – powyżej i poniżej 300 tys. mieszkańców. Indeks Zdrowych Miast pozwala nam śledzić zmiany i obserwować, jak samorządy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. Coroczna aktualizacja, a także zbieranie opinii interesariuszy umożliwiają udoskonalanie metodologii, a przede wszystkim inspirują miasta do podejmowania działań podnoszących jakość życia mieszkańców – podkreśla dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektorka ds. nauki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowych i zrównoważonych miast

