Konkurs dla pracodawców w duchu ESG

ESG to skrót od angielskiej nazwy oznaczającej: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. W literze S zawierają się m.in. prawa kobiet i równość w pracy. Zadbanie o kobiety to nie tylko działanie fair, to oraz udział w konkursie po prostu wam się przyda przy raportowaniu ESG! Tymczasem jednym z najczęstszych tematów tabu w pracy są menstruacja oraz menopauza. Dostępność środków menstruacyjnych w toaletach jest rzadkością. Raport Deloitte pokazuje, że co 5. kobieta przyznaje, że miesiączki utrudniają jej wykonywanie obowiązków w pracy. Co 6. Polka musiała wziąć wolne od pracy z powodu dolegliwości związanych z menopauzą, a niemal 60 proc. kobiet uważa, że pracodawca nie zapewnił im żadnego wsparcia w tym trudnym okresie. To temat bardzo ważny także dla pokolenia Z, które weszło na rynek pracy.

Pracodawco, czas wyciągnąć wnioski! Weź udział w 2. edycji konkursu RównoWaga. Prowadzi go Kulczyk Foundation z Konfederacją Lewiatan i Stowarzyszeniem Kongres Kobiet. W zgłoszeniach oceniane są mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie.