Kosmetyki true™ men skin care dostępne w sieci perfumerii Douglas

True™ men skin care to produkty do pielęgnacji twarzy stworzone z myślą o dbających o siebie, nowoczesnych mężczyznach w każdym wieku. Preparaty zapewniają zaawansowaną ochronę przed starzeniem się skóry i negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska. Ich skuteczność gwarantują składniki aktywne w najwyższych dopuszczalnych stężeniach oraz składy wolne od olejów mineralnych, parabenów, oleju parafinowego, siarczanów, SLS, SLES, DEA i alkoholu. Kosmetyki są nietestowane na zwierzętach, produkowane w Polsce z surowców pochodzących z Unii Europejskiej. Właścicielem i producentem marki jest FerrumLabs S.A, a pomysłodawcą doświadczony biznesmen Maciej Adamaszek. Dotychczas produkty true™ były dystrybuowane głównie kanałami online poprzez m.in. platformę Amazon Prime, Notino.pl, drogerię Make UP czy własną stronę internetową. Możliwość ich zakupu stacjonarnego ograniczała się do specjalistycznych gabinetów kosmetycznych, sieci Aelia Duty Free – sklepów bezcłowych na lotniskach oraz pojedynczych salonów sprzedaży tj. Polish Nature Beauty Bar w Warszawie i BeClinic w Gdyni. Dzięki nawiązaniu współpracy z perfumeriami Douglas, produkty są dostępne od ręki w największych miastach w Polsce.

Bezpośrednia styczność z marką i wzmacnianie sieci dystrybucji

Douglas to wiodący europejski dostawca produktów premium z kategorii zdrowia i urody. Do grona brandów dostępnych w sieci perfumerii dołączyło true™ men skin care, które poszerzyło asortyment preparatów do pielęgnacji skóry dla mężczyzn. Do sprzedaży trafiła pierwsza linia marki Advanced Age & Pollution Defence. W skład serii wchodzą: nawilżający krem z filtrem UV na dzień, regenerujący krem na noc, oczyszczający żel do mycia twarzy z mikrocząsteczkami oraz rewitalizujące serum pod oczy. Produkty można nabyć w sklepie online, w aplikacji oraz salonach Douglas, zlokalizowanych w 18 polskich miastach – m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku.

– Wejście do sieci perfumerii Douglas to uznanie dla jakości naszych produktów i samej marki, która jako jedna z pierwszych zaczęła tak mocno wzbudzać u mężczyzn potrzebę dbania o siebie. To dla nas ogromny sukces i bardzo ważny krok we wzmacnianiu wiarygodności brandu, jego sprzedaży i ogólnopolskiej dostępności. Do tej pory konsekwentnie budowaliśmy obecność w największych sklepach internetowych o zasięgu międzynarodowym, teraz nadszedł czas na poszerzenie dystrybucji kanałami standardowymi, choć w przypadku współpracy z Douglasem działamy dwutorowo – offline i online. Wierzę, że dzięki możliwości zapoznania się z produktami „na żywo” dotrzemy z marką do nowych klientów, ale ułatwimy też proces zakupowy osobom, które korzystają już z naszych kosmetyków. Nie zamierzamy zwalniać tempa – założyliśmy, że true™ będzie marką globalną, dlatego liczymy że w przyszłości trafimy również do sprzedaży w perfumeriach sieci poza granicami kraju – mówi Maciej Adamaszek, twórca true™ men skin care i prezes FerrumLabs S.A. Ceny produktów, utrzymanych w duchu minimalizmu kosmetycznego, wahają się w przedziale od 60 do 340 złotych.

O marce True™ men skin care to polska marka męskich kosmetyków, zapewniająca zaawansowaną ochronę przed starzeniem się skóry i negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska. Brand został wyróżniony Złotą Perłą Rynku Kosmetycznego w kategorii „Kosmetyki Pielęgnacyjne dla Mężczyzn”. W produktach true™ znajdują się wysokiej jakości składniki, które w zdecydowanej przewadze są naturalne, ale są także wzbogacone o składniki będące efektami biotechnologicznego hi-tech. Wszystkie kosmetyki true™ men skin care są wolne od: olejów mineralnych, parabenów, oleju parafinowego, siarczanów, SLS, SLES, DEA i alkoholu. Produkty true™ men skin care są dostępne w sprzedaży w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii czy Francji. Więcej informacji na temat marki można znaleźć na stronie truemenskincare.com.

