Legendarny obiekt sportowy zmienia nazwę na Superauto.pl Stadion Śląski

Superauto.pl z siedzibą w Chorzowie to największy sprzedawca nowych aut w internecie. W tym roku spółka planuje zawrzeć rekordową liczbę co najmniej 10 tysięcy umów rezerwacji samochodów, powiększając skalę swojego biznesu nawet o połowę po już i tak świetnym roku 2024. Jednym z elementów, który ma umożliwić tak spektakularny wzrost Superauto.pl, jest zawarta właśnie umowa sponsorska Stadionu Śląskiego. W jej efekcie, największy sprzedawca aut w polskim internecie, stanie się pierwszym w historii sponsorem tytularnym drugiego co do wielkości - po PGE Narodowym -- stadionu w Polsce. Kontrakt sponsorki zawarto na 3 lata, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Globalna rozpoznawalność

- Stadion Śląski zna nie tylko każdy mieszkaniec Śląska, ale też każdy Polak, który albo był tu osobiście na ważnym wydarzeniu sportowym czy koncercie, albo też oglądał transmisje z tych wydarzeń w telewizji. Dzięki zawartej umowie sponsorskiej, Superuato.pl stanie się firmą rozpoznawaną w całej Polsce. Umocnimy w ten sposób naszą pozycję lidera rynku nowoczesnej sprzedaży samochodów – mówi Kamil Makula, prezes Superuato.pl i jednocześnie udziałowiec i współzałożyciel spółki.

Przypomnijmy, że Stadion Śląski jest nie tylko drugim co do wielkości tego typu obiektem w Polsce, ale pełni też funkcję narodowego stadionu lekkoatletycznego. Jest ponadto najbardziej uniwersalnym stadionem w naszym kraju, na którym mogą odbywać się zarówno najwyższej rangi mecze piłkarskie, w tym mecze reprezentacji Polski, jak i największe mitingi lekkoatletyczne, przyciągające światowe gwiazdy takie, jak np. Armand Duplantis. Stadion Śląski– m.in. dzięki wyjątkowej akustyce – jest też miejscem, w którym odbywają się koncerty największych światowych gwiazd muzyki.

Sukces w sporcie i w biznesie

- Stadion Śląski jest symbolem sukcesu. Celem naszej współpracy zarówno z zarządem stadionu, jak i samorządem województwa śląskiego, jest, aby Superauto.pl osiągnęło podobny status w oczach klientów oraz partnerów biznesowych. Chcemy, aby nasza firma kojarzyła się z sukcesem. Cały zespól Superuato.pl ciężko na to pracuje każdego dnia, co potwierdzają nasze wyniki sprzedaży aut i niezwykle ambitne plany dalszego rozwoju. Chcemy, aby nazwa Superauto.pl Stadion Śląski wzmacniała ten pozytywny przekaz, że sukces jest wpisany w nasze DNA – stwierdza Bartosz Chojnacki, wiceprezes Superuato.pl i drugi z założycieli Superuto.pl (większościowym udziałowcem spółki jest WP Holding, do którego należy 51% udziałów w Superauto.pl).

To na Stadionie Śląskim o awans na Mistrzostwa Świata w 1974 roku w Niemczech, zakończone zdobyciem trzeciego miejsca, z sukcesem walczyły Orły Górskiego, a w historii zapisało się m.in. zwycięstwo 2:0 nad Anglią, To tu Orły Górskiego ograły 4:1 w eliminacjach ME w 1976 r. naszpikowaną gwiazdami reprezentację Holandii (ówczesnych wicemistrzów świata) z Johannem Cruijffem na czele. Przez wielu ekspertów ten mecz uznawany jest za najlepszy w historii reprezentacji Polski. Także tam jeden z kluczowych meczów grupowych (z NRD) rozegrała reprezentacja Antoniego Piechniczka walcząc o wyjazd na Mundial do Hiszpanii, gdzie Polska znów zdobyła trzecie miejsce, a przepustkę do wielkiej międzynarodowej kariery zdobywał Zbigniew Boniek. To także w Chorzowie z sukcesem o pierwszy w historii awans na Euro walczyła reprezentacja Leo Beenhakkera. W pamięci zapadło przede wszystkim zwycięstwo 2:1 nad faworyzowaną Portugalią po dwóch golach Euzebiusza Smolarka.

Tylko pozytywne emocje

Trzecim powodem, dla którego Superuato.pl objęło funkcję sponsora tytularnego Stadionu Śląskiego, jest chęć budowania bardzo pozytywnych relacji z klientami i partnerami biznesami. – Stadion Śląski budzi w Polakach wyjątkowo dobre uczucia. Dotyczy to w szczególności osób, które przeżyły tu niezwykle wydarzenie sportowe lub kulturalne, były świadkami historycznych zwycięstw polskich piłkarzy, rekordów świata w lekkoatletyce czy niepowtarzalnych koncertów. Moim celem jest, aby Superauto.pl budziło tak samo pozytywne emocje – podsumowuje Kamil Makula.

