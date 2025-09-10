Niskie poczucie kompetencji cyfrowych: Tylko co 4. młody Polak (18-27 lat) wysoko ocenia swoje kompetencje cyfrowe, a 45,5% uważa je za "raczej dobre".

System edukacji niewystarczający: Jedynie 30% młodych Polaków uważa, że system edukacji dobrze rozwija umiejętności cyfrowe, co wskazuje na potrzebę zmian.

Gotowość do samodzielnej nauki: Prawie co piąty młody Polak jest gotów zapłacić za kursy online rozwijające kompetencje cyfrowe, a 43% byłoby zainteresowanych taką możliwością od pracodawcy/uczelni.

Największe zainteresowanie językami i technologią: Młodzi Polacy najchętniej uczą się online języków obcych (43%) oraz umiejętności technicznych, jak cyberbezpieczeństwo czy programowanie (40,5%)

Jak młodzi Polacy oceniają swoje kompetencje cyfrowe?

Obraz, jaki wyłania się z najnowszej analizy platformy ClickMeeting, jest daleki od optymistycznego. Zaledwie co czwarty Polak w wieku od 18 do 27 lat ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako „bardzo dobre”. Obejmują one tak kluczowe dziś obszary jak korzystanie z oprogramowania, zdalna komunikacja, weryfikacja informacji w sieci czy rozwiązywanie problemów technicznych. Zdecydowana większość (45,5 proc.) określa swoje umiejętności jako „raczej dobre”, a blisko co czwarty (23 proc.) jako przeciętne.

Młodzi ludzie nie mają wątpliwości, gdzie leży źródło problemu. Ponad połowa (55,5 proc.) ankietowanych jest zdania, że polski system edukacji nie radzi sobie z rozwijaniem umiejętności cyfrowych. Jednocześnie tylko 30 proc. badanych z najmłodszej grupy wiekowej sądzi, że polska edukacja dobrze rozwija kompetencje cyfrowe obywateli. Ta druzgocąca ocena pokazuje wyraźną lukę między oczekiwaniami pokolenia wychowanego w internecie a ofertą, jaką otrzymują w szkołach i na uczelniach.

Polska w ogonie? Jak wypadamy na tle sąsiadów

Problem staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy spojrzymy na szerszy kontekst. Jak wskazuje ekspertka, w międzynarodowych porównaniach Polska nie ma powodów do dumy.

– W badaniach przeprowadzanych w Polsce, Czechach i na Słowacji polscy uczniowie pod względem umiejętności cyfrowych wypadają słabiej niż ich rówieśnicy z pozostałych dwóch krajów. Jednocześnie, jak wynika z danych Eurostatu, 99 proc. młodych ludzi w Polsce codziennie używa Internetu, a rozwój tego typu umiejętności jest kluczowy, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po sieci – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. Zwraca jednak uwagę na pozytywny trend: młodzi Polacy, świadomi braków, biorą sprawy w swoje ręce. – Prawie co piąta badana przez nas osoba w wieku od 18 do 27 lat byłaby gotowa zapłacić za udział w eksperckim webinarze lub kursie online rozwijającym kompetencje cyfrowe, a 43 proc. chętnie wzięłoby w czymś takim udział, gdyby dostęp został zapewniony np. przez uczelnię lub pracodawcę.

Czego i jak młodzi Polacy chcą się uczyć online?

Skoro systemowa edukacja zawodzi, młodzi Polacy coraz chętniej stawiają na samodzielny rozwój. Choć tylko co czwarty respondent uważa, że oferta kursów online w Polsce jest wystarczająca, to chęć do nauki jest ogromna. Co ciekawe, zainteresowania nie ograniczają się wyłącznie do sfery zawodowej. Wśród tematów szkoleń, kursów i / lub webinarów, którymi respondenci byliby najbardziej zainteresowani, prowadzą m.in. języki obce (43 proc. wskazań) i umiejętności techniczne, np. cyberbezpieczeństwo, programowanie, analityka danych (40,5 proc. wskazań). Dużą popularnością cieszą się także tematy związane ze zdrowym stylem życia (26 proc.), finansami i inwestowaniem (23,5 proc.) oraz psychologią (23,5 proc.).

Ten rosnący trend to szansa dla rynku. Jak podsumowuje ekspertka ClickMeeting, Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku do średniej unijnej, gdzie już co czwarta młoda osoba korzysta z edukacji online.

– W Polsce jak na razie ten odsetek jest niższy i wynosi ok. 15 proc. Jednak popularność samodzielnych form edukacji rośnie również nad Wisłą – ponad połowa wydarzeń organizowanych za pośrednictwem ClickMeeting to te związane z edukacją i szkoleniami – dodaje Martyna Grzegorczyk. – Organizacja kursów, szkoleń, webinarów eksperckich i warsztatów jest już jednym z bardziej dochodowych modeli zarabiania dla twórców internetowych. To pokazuje, że luka na rynku edukacyjnym staje się realną szansą biznesową dla komercyjnych dostawców wiedzy.

Polecany artykuł: Cyfrowa transformacja polskich firm i instytucji

Radosław Nielek - dyrektor NASK - Kapracz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.