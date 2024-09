i Autor: Shutterstock

Wakacje na raty

Płatność w ratach za rezerwację na Airbnb. Nowa usługa dostępna w Polsce

Klarna, międzynarodowy licencjonowany bank, dający dostęp do elastycznych metod płatności, a także zaawansowana aplikacja do robienia zakupów online, nawiązała globalną współpracę na 25 rynkach z platformą internetową Airbnb, w tym również w Polsce. To pierwsze tego typu partnerstwo na naszym rynku e-commerce, które umożliwia płatność za najem krótkoterminowy w opcji „Zapłać w 3 ratach 0 proc”.