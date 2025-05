Kolejne sklepy dołączają do systemu kaucyjnego w Polsce. Kiedy rusza program?

- Kluczem do skutecznego wdrożenia systemu kaucyjnego jest jego pełna integracja z codziennym rytmem pracy sklepów. Dzięki naszemu doświadczeniu w cyfryzacji handlu detalicznego proponujemy rozwiązania, które są intuicyjne i nie obciążą personelu dodatkowymi obowiązkami. Współpraca z PSK pozwala nam odpowiedzieć na konkretne potrzeby branży i realnie wesprzeć detalistów w nowej rzeczywistości regulacyjnej. Naszym celem jest, by technologia była wsparciem – a nie wyzwaniem – w drodze do gospodarki obiegu zamkniętego – dodaje Michał Pląska, dyrektor operacyjny – Centrum Innowacji Retail w COMP S.A